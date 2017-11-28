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Ракета с "Восточного" унесла в космос без малого двадцать спутников

28 Ноября 2017, 16:09 | Дальний Восток

"Союз" стартовал с дальневосточного космодрома

С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-1, студенческим аппаратом "Бауманец-2" и 17 иностранными наноспутниками, передает РИА Новости.

"Есть контакт подъема (команда, обозначающая "отрыв" от стартового комплекса)", — сообщил диктор на стартовой площадке.

Стартовый комплекс и мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный. Архивное фото

Задачи "Метеора-М" № 2-1 — мониторинг климата и прогноз погоды. Данные спутника помогут определять температуру на поверхности морей, распределение температуры и влажности в атмосфере. Его выход на расчетную орбиту высотой 825,5 км запланирован на 9.42 мск.

Среди спутников попутной нагрузки "Бауманец-2" — аппарат, разработанный студентами МГТУ имени Баумана и созданный по заказу университета в НПО Машиностроения. По информации из открытых источников, на его борту установлена камера разрешением от 18 до 36 метров, малоразмерная лазерная двигательная установка с низким потреблением энергии, предназначенная для экспериментальной отработки, а также вычислительная аппаратура для экспериментов, в том числе для проверки радиоэлектронных компонентов элементной базы на радиационную стойкость.

Также под головным обтекателем ракеты расположен один спутник LEO Vantage (полноценная группировка этих малых аппаратов связи должна начать работу в 2021 году), один аппарат AISSat-3 — семикилограммовый норвежский спутник мониторинга морей, один спутник IDEA, предназначенный для слежения за микроскопическим космическим мусором, и пятикилограммовый спутник SEAM для исследования магнитного и электрического полей магнитосферы Земли в интересах Королевского технологического института (КТН) Швеции.

Кроме того, на орбиты будут выведены десять аппаратов наблюдения за морскими судами LEMUR, два американских сельскохозяйственных спутника мониторинга воды и землеустройства Landmapper-BC и экспериментальный немецкий аппарат для создания радиолюбительских сервисов D-StarOne.

Последний аппарат должен отделиться от разгонного блока "Фрегат" в 12.54 мск, после чего разгонный блок будет затоплен в Тихом океане ориентировочно в 14.17 мск.

Первый запуск с космодрома, строящегося с 2012 года, состоялся 28 апреля 2016 года. Тогда ракета "Союз-2.1а" с новым блоком выведения "Волга" доставила на орбиту российские космические аппараты "Аист-2Д", научный спутник МГУ "Михайло Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218Д.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: спутник  космодром  метеор  Восточный  космос 



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