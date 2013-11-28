Увеличен норматив стоимости 1 кв. м для приобретения жилья пострадавшим от наводнения вблизи Благовещенска

В пунктах размещения эвакуированных граждан находятся 285 жителей Благовещенского района.

Губернатор Амурской области Олег Кожемяко встретился с пострадавшими от наводнения, которые проживают в пункте размещения эвакуированных граждан на ул. Трудовой, 7 в Благовещенске.

Губернатор обсудил с амурчанами вопрос возмещения жилья, утраченного в результате наводнения. Так, согласно принятой норме, на приобретение жилья в сельской местности полагается сумма в расчете 25 тысяч рублей за 1 кв. м. Однако вблизи областного центра стоимость квартир нередко превышает эту цифру, сообщает Портал Правительства Амурской области.

«Мы прописали в решении КЧС, что на приобретение жилья в новостройке, капитальном доме с коммунальными удобствами в пределах 50-километровой зоны от Благовещенска мы будем выдавать сертификат на сумму из расчета 30 тысяч рублей за квадратный метр. Мы расширили ваши возможности, чтобы вы смогли на основании предложенного сегмента квартир заключать договоры со строительными компаниями, которые предлагают квартиры в пределах этой цены. У вас появится право участия в долевой собственности. Часть доли оплачиваете, подрядчик берёт обязательство построить дом и предоставить квартиру с экономремонтом. Когда квартира сдаётся, выплачиваются остальные денежные средства», - пояснил Олег Кожемяко.

Также губернатор разъяснил порядок приобретения жилплощади: «Если квартира будет больше по площади или выше по стоимости, чем положено по социальной норме, то государством оплачивается только социальная норма, и только по расчетной стоимости. При этом квартира должна соответствовать площади в расчете 18 метров на одного человека и по 15 «квадратов» на каждого - для семьи из нескольких человек. Т.е. на семью из трёх человек площадь квартиры должна быть не менее 45 кв. м.».

Олег Кожемяко на встрече с гражданами привёл пример, как решаются последствия наводнения в Китае. «Давайте посмотрим на наших соседей, где 187 погибших и свыше 350 тысяч пострадавших. Никто не получил помощи, оказана лишь поддержка по сельскому хозяйству. Там сейчас идут голодные бунты. Может, кто-то ещё, переживший наводнения в 1972-го и 1984-го годов, получал какую-либо помощь от государства? Если бы не было здесь решения президента страны, если бы мы занимались вопросом только своими силами, могу сразу сказать, в лучшем случае очень узкая категория граждан могла бы рассчитывать на 50 или 100 тысяч рублей на семью».

Глава региона объявил, что те амурчане, у которых подтверждено наличие в собственности второго жилья, должны покинуть пункт размещения эвакуированных граждан. Исключение составляют социально нуждающиеся – беременные, многодетные мамы, одинокие пенсионеры.

Так, в Благовещенском районе непригодными для проживания стали 110 домов, а приобрести новые квартиры решили 68 семей, однако теперь их число может возрасти – увеличение стоимости квадратного метра открывает для граждан новые возможности. Сегодня в пунктах размещения эвакуированных граждан находятся 285 жителей района.

ZRPRESS.Ru, Дальний Восток.