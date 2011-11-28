Появился новый вид мобильного мошенничества

"ВымпелКом" предупреждает о появлении нового вида мобильного мошенничества под условным названием "Дозвонись всем в новогоднюю ночь!".

На электронные адреса граждан поступает спам-рассылка с рекламой ресурса "Будь на связи" и услуги "Дозвонись всем", призывающей внести свой номер телефона в некий "белый список", якобы благодаря которому абонент сможет гарантированно дозвониться в Новогоднюю ночь своим родственникам, друзьям и знакомым. Регистрация номеров абонентов, поддавшихся на уловки мошенников, осуществляется через сайт путем отправки нескольких sms-сообщений, каждое из которых стоит от 108 до 130 рублей (в зависимости от оператора сотовой связи).

При этом сообщается, что в канун Новогодней ночи 2010 года аналогичным сервисом воспользовались около 8 миллионов абонентов. Принцип обмана абонентов заключен в утверждении, что все ведущие операторы сотовой связи отключают основное оборудование в Новогоднюю ночь, оставляя только запасное (якобы для "белого списка" номеров, указанного выше).

"ВымпелКом" сообщает о полной несостоятельности и необоснованности такого утверждения, говорится в сообщении оператора. "Необходимо понимать, что в Новогоднюю ночь, равно как и в другие праздники и будние дни отключений оборудования не происходит. Операторы связи заинтересованы в предоставлении своим абонентам гарантированно качественных услуг. Более того, в канун новогодних праздников технические специалисты нашей компании проводят масштабные работы по подготовке сети к значительному росту трафика, так как именно в этот период нагрузка на сеть возрастает в 5-6 раз", - прокомментировал ситуацию технический директор "ВымпелКом" Сергей Лядовой.