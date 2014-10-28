В Хабаровске выявили 57 лжебезработных

По поручению губернатора Хабаровского края Вячеслав Шпорта, органы внутренних дел и исполнительной власти региона провели работу по выявлению фактически занятых граждан, числящихся безработными и получающих компенсационные выплаты.



В результате комплекса оперативных мероприятий в этом году удалось установить 57 лиц, которые обманным путем сумели встать на учет в центры занятости и оформить государственное пособие. По всем случаям возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ – «мошенничество».



«В предыдущие годы такая работа велась выборочно, - отметил и.о. заместителя председателя правительства края по вопросам безопасности Сергей Кирилюк. – Полицейские запрашивали у центров занятости списки безработных, проверяя их фактическое трудоустройство. Также анализировались справки, предоставляемые в органы соцзащиты для получения субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. По этим и другим данным, которые составляют тайну следствия, и выявлялись мошенники».



Сергей Кирилюк подчеркнул, с этого года органы внутренних дел значительно усилят это направление работы. Отслеживать лжебезработных будут по всему краю. Для этого муниципальным властям даны соответствующие поручения.



По данным краевых центров занятости, в настоящее время в регионе числится 9 тыс. безработных. Из них около 70% граждан получают государственное пособие.

ZRPRESS.RU, Владивосток.