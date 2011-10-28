Хакеры объявили войну детской порнографии

Хакерская группировка Anonymous взяла на себя ответственность за взлом более 40 ресурсов, распространяющих детскую порнографию. Об этом сообщает The Telegraph.

В частности хакеры взломали один из крупнейших сервисов подобного рода, который содержит более 100 гигабайтов детской порнографии, и опубликовали в сети онлайн-данные всех пользователей ресурса.

"Этот сайт позволяет педофилам подсматривать за невинными детьми, а это ставит по угрозу жизнь детей, увеличивает риск похищения, изнасилования и убийства", - комментируют свои действия Anonymous.