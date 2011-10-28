Четверть трудящихся россиян не строят карьерных планов

Более половины трудящихся россиян планируют собственную карьеру. Так, в частности, 56% опрошенных работников признались в наличии общего плана собственной карьеры.

Такие данные приводит портал Superjob.ru на основе проведенного всероссийского интернет-опроса.

В тоже время, по данным исследования, четверть экономически активных россиян (25%) не строят карьерных планов, поскольку убеждены, что достаточно добросовестно работать, чтобы карьера развивалась сама собой.

При этом гораздо чаще планирует свою профессиональную жизнь трудящиеся до 24 лет.