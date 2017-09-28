В Приморском крае появятся помещики

Федералы придумали новый способ раздачи «гектаров» - владеть землей будет кто угодно, а работать на них будут местные жители. К примеру, за еду

«Инвестиционный гектар» - один из новых продуктов, разрабатываемых Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, который можно назвать дистанционным бизнесом. Об «инвестиционном гектаре» и чем он полезен рассказал Денис КУЗИН, заместитель генерального директора АРЧК, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Получатель «инвестиционного гектара» имеет возможность не работать на нем лично. «Оформив землю себе в пользование, вы отвечаете за ее освоение и надлежащее использование перед государством, выбираете вид деятельности и заполняете декларацию, но технически сможете, заключив договор, пригласить сторонних людей, фермеров или организации обрабатывать участок. Получателю гектара необходимо будет только контролировать нанятых людей или организацию в целях исполнения договора и требований земельного и лесного законодательства. Например, исполнитель будет заниматься сельским хозяйством, собирать и реализовывать урожай в интересах получателя гектара, при этом оставляя часть урожая себе за работу,» - пояснил Денис Кузин.

В качестве примера заместитель руководителя АРЧК ДВ рассказал о человеке, взявшего землю в Амурской области, по границам земельного участка родственника, который будет возделывать землю, занимаясь сельским хозяйством и делясь урожаем с держателем права на использование земли.

«Те, кто не может переехать на Дальний Восток сразу, могут получать «гектары» компактно, допустим, под то же сельское хозяйство и нанимать на подряд какую-то компанию или ближайшего фермера для обработки земли. Таким образом, они пользуются бесплатным правом пользоваться землей, при этом получая доход, в этом суть понятия «инвестиционный гектар», - рассказал Денис Кузин.

Напомним, с 1 июня 2016 года право на «дальневосточный гектар» получили жители ДФО, а с 1 февраля 2017 года - каждый россиянин. Оформить участок можно бесплатно, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. С начала реализации программы подано более 101 тысячи заявок на «дальневосточный гектар». В пользование переданы более 29 тысяч земельных участков, более 5 тысяч заявок находятся на стадии заключения договора.

«Программа «Дальневосточный гектар» востребована. Об этом говорит то внимание, которое мы видим к проекту как со стороны самих дальневосточников, так и жителей других регионов России. Мы предполагаем, что до конца этого года будет подано до 150 тысяч заявок на «дальневосточный гектар». А в пользование до конца года будет оформлено и передано как минимум 50 тысяч земельных участков», - подчеркнул глава Минвостокразвития России Александр ГАЛУШКА.

В настоящее время прорабатывается вопрос по предоставлению налоговых льгот по налоговой ставке и ставке аренды, которая будет взиматься с владельцев «дальневосточных гектаров» по истечению пяти лет. Об этом рассказал заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Через пять лет у гражданина есть возможность взять в собственность «дальневосточный гектар» или оформить договор аренды на гектар. Мы рассматриваем возможность предоставления ряда льгот для получателей «дальневосточного гектара» по налогу на землю, который они будут платить, и такие же льготы по арендной ставке. Главная задача, чтобы те граждане, которые взяли гектар, его освоили и начали использовать», - подчеркнул Сергей Качаев, отметив что государство не ставит цель получить дополнительные доходы или помешать развитию малого бизнеса, который будет развиваться на гектарах.

КСТАТИ

Суд впервые отнял «дальневосточный гектар»

Суд Ванинского района Хабаровского края отозвал право на «дальневосточный гектар» в поселке Ванино. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда. Обоснование решения будет опубликовано в течение нескольких дней.

В хабаровском региональном отделении «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) агентству заявили, что это первый случай, когда суд ликвидировал права на «дальневосточный гектар».

«Речь идет об участке в самом центре поселка - на Приморском бульваре, где долгое время находился сквер. Получателем территории выступила местная жительница, собиравшаяся открыть на месте отдыха цветочный магазин. Спорная территория общей площадью 419 кв. м - одно из самых проходных мест в Ванино: здесь находятся местное отделение Сбербанка, Дом книги, детский магазин, социально значимые объекты. Нам удалось добиться того, что сквер остается в своих границах», - пояснил активист Юрий Светличный.

Напомним, с 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» в пятилетнее безвозмездное пользование уже получили 28 тыс. россиян.