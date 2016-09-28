Численность амурского тигра на Дальнем Востоке составляет порядка 550 особей

Популяция тигра за последние 10 лет увеличилась на 15%, но еще большими темпами растет число друзей редкой полосатой кошки - участников ежегодного Дня тигра во Владивостоке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Тысячи людей стали участниками Дня тигра, который в 17-й раз отметили во Владивостоке 24 и 25 сентября. WWF России является одним из основателей этого праздника и поддерживает его проведение в бассейне Амура.

России есть чем гордиться: общими усилиями государственных и общественных организаций нашей стране удалось сохранить самую крупную нефрагментированную популяцию тигра в мире. Численность амурского тигра на Дальнем Востоке за последние 10 лет увеличилась на 15% и составляет сейчас порядка 550 особей. Но еще большими темпами растет число друзей редкой полосатой кошки - участников ежегодного Дня тигра, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Этот необычный праздник впервые отметили во Владивостоке в последнее воскресенье сентября 17 лет назад. С тех пор он давно перерос границы Приморья, прочно утвердившись в городах и селах бассейна Амура, к нему присоединяются в Москве и за пределами России.

«Еще 20 лет назад казалось, что это невозможно: победить тигриное браконьерство, перекрыть каналы контрабанды в Китай, мобилизовать науку, создать 10 новых охраняемых территорий, доведя общую заповеданную площадь до 23% ареала тигра в России, сохранить местообитания в кедровых орехово-промысловых зонах, отработать методику разрешения конфликтных ситуаций между человеком и тигром… Мы, вместе с партнерами, сделали это! Но сколько еще предстоит: ведь начинали мы работать в условиях, когда среди охотников лишь единицы могли похвастаться тем, что видели живого хозяина тайги. Сегодня же даже для горожан, выехавших на шашлыки, встреча с тигром – уже не редкость. В этих новых условиях у Дня тигра тоже есть своя важная просветительская задача. И мы глубоко удовлетворены тем, что этот праздник, рожденный приморским охотоведом Владимиром Тройниным и поддержанный Всемирным фондом дикой природы в 2000 году, попал в надежные руки», - говорит Василий Солкин, руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России.

В этом году благодаря основным организаторам - АНО «Центр «Амурский тигр», администрации Приморского края и города Владивостока, День тигра получил в столице Приморья особый размах. Программа праздника вышла за рамки традиционных уже последних выходных сентября и включала более 10 мероприятий. На приморской сцене Мариинского театра чествовали настоящих «тигриных героев» - сотрудников охотничьего надзора и особо охраняемых природных территорий Приморского и Хабаровского краев, Приморской государственной сельскохозяйственной академии, ДВО РАН, Минприроды России, Администрации Приморского края и Амурского филиала WWF России. А кульминацией праздника стало рыже-полосатое тигриное шествие по Океанскому проспекту Владивостока.

В колонне Всемирного фонда дикой природы (WWF) впервые прошли в День тигра сторонники WWF России – члены Клуба «Золотая Панда» и «Хранители Земли», а также сотрудники WWF России из Владивостока, Москвы, Красноярска, Краснодара, Мурманска и Петропавловска-Камчатского, партнеры Фонда в Приморье из PR-агентства «FEFER», волонтеры – участники проекта WWF «След тигра», экологические патрули Хасанского и Надеждинского районов Приморского края - победители фестиваля «Лесная сказка», студенты ПГСХА, учащиеся Международной лингвистической школы Владивостока и сотрудники гидрогеологической станции «Лечебно-столовая вода «Шмаковская».

«Потрясающе, все просто здорово, - поделился своими впечатлениями о празднике Иван Степанов из Екатеринбурга, сторонник WWF, сотрудник строительной компании. - Я думаю, есть хочешь сохранить природу, надо поддерживать WWF! Это наиболее близкая мне организация в защите биоразнообразия».

«Прекрасный праздник, тысячи улыбающихся людей, все довольны и счастливы, - говорит сторонник WWF Евгений Авраков, специалист по ценным бумагам, приехавший на праздник из Москвы – А поддерживаю я Всемирный фонд дикой природы потому, что очень хочу, чтобы мои дети и внуки тоже смогли увидеть всех этих зверей – тех же тигров, зубров и леопардов на планете Земля».

«Если дети в 9 утра идут тебе навстречу улыбающиеся, с нарисованными тигриными мордочками, то праздник уже удался, - считает Татьяна Никульшина, член Правления WWF России, Москва. – Мне очень нравится все, что мы уже сделали на Дальнем Востоке для сохранения тигра, ну а сейчас мне нравится то, что происходит на празднике. Это наше настоящее и будущее, это то, о чем всем обязательно надо заботиться: наша природа, наша жизнь, наша улыбка».

Накануне тигриного карнавала, 24 сентября, WWF России провел на набережной Спортивной Гавани традиционный День рождения тигрят. Эта бронзовая скульптурная композиция была установлена во Владивостоке по инициативе WWF в 2013 году и стала примечательным местом для горожан и гостей, которые, загадывая желание, непременно глядят тигрят за ушком. Здесь, на Тигриной аллее с названиями стан ареала тигра, была проведена викторина с вопросами об амурском тигре и конкурс чтецов «Дикое трио». А 25 сентября на центральной площади Владивостока, куда стекались колонны тигриного шествия, в павильоне WWF все желающие вступали в ряды «тигров» и получали «тигриные паспорта», фотографировались с главным героем сайта Tigerstrail.ru Петром Амуровичем и получали фото на магните на память, участвовали в беспроигрышной благотворительной лотерее. Отдельным бонусом стал розыгрыш билетов на концерт джазовой музыки оркестра им. Олега Лундстрема, которые бесплатно предоставили WWF эти известные музыканты, за что – отдельное спасибо оркестру!

При поддержке WWF России 24 сентября День тигра состоялся в приморском селе Чугуевка, сердце Южного Сихотэ-Алиня. 12 команд из школьных экологических объединений Чугуевского района прошли с речёвками по центральной улице, участвовали в конкурсе рисунков на асфальте и водили тигриный хоровод на площади. Организатором тигриного фестиваля вместе с Управлением образования Чугуевского района стал и клуб друзей WWF «Эдельвейс» средней школы им. Александра Фадеева.

На севере Приморья, в Лучегорске, 24 сентября тигриное шествие возглавила колонна школьных экологических агентств. В нее вошли участники проекта «Нас объединил Бикин!», стартовавшего в июне на территории Пожарского района при поддержке WWF России. Открыл праздник сам хозяин тайги - амурский тигр, который вместе с юными друзьями прошествовал по центральным улицам Лучегорска с яркими плакатами, призывающими беречь окружающую нас природу.

Раньше всех, в середине сентября, День тигра отметили в Биробиджане, в центральном парке культуры и отдыха. Проведение этой экологической акции уже второй год является одним из совместных мероприятий Правительства ЕАО и Амурского филиала WWF России. Сейчас на территории области обтает 6 полосатых хищников, и, как напомнил землякам начальник управления по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО Алексей Феоктистов, Еврейская автономная область является историческим ареалом амурского тигра, здесь они чувствуют себя комфортно и возвращение этих редких животных в исконные места обитания неизбежно.

Ровно через неделю, 17 сентября, День тигра состоялся в Благовещенске. При поддержке WWF России его организовали общественная организация «АмурСоЭС», дружина охраны природы «Барс» и Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области. С самого утра на набережной реки Амур в районе Городского парка культуры и отдыха студенты БГПУ организовали тематические площадки - игровые зоны, а также мастер-класс по полосатому «аквагриму». После этого гостей пригласили принять участие в «тигриной зарядке», а ровно в 11:00 порядка четырехсот «тигров» - учащихся городских и сельских школ прошли по улице Краснофлотской. Завершилось шествие в сквере Амурского областного дома народного творчества, где развернулся «Экологический Арбат». Здесь все желающие могли поучаствовать в мастер-классах, порисовать больших полосатых кошек, принять участие в викторинах и конкурсах. А в полдень гостей праздника ждал концерт с участием коллективов города и области, награждение победителей конкурса, приуроченного ко Дню тигра. Мероприятия в защиту амурского тигра будут проходить в областном центре в течение недели.

24 сентября в Хабаровске набережная Амура превратилась в огромную поляну, по которой расхаживали взрослые и маленькие «тигры». Тигрофест - так назвали День тигра его организаторы - управление образования Хабаровска, детский экологический центр «Косатка», краевой эколого-биологический центр и ФГБУ «Заповедное Приамурье. WWF России предоставил подарки его участникам. Программа фестиваля была насыщенной: аквагрим, мастер-классы по рисованию и оригами, экспресс-викторина «Сохраним лес живым», работа экологических станций, конкурс «Полосатый хозяин тайги», выступления творческих коллективов. С интересом сначала наблюдали, а потом и активно участвовали в празднике китайские школьники, прибывшие из приграничного китайского города Фуюань специально на День тигра.

Одновременно с праздником на набережной Хабаровска, в эколого-познавательном комплексе "Заповедный Хехцир" филиала Большехехцирский" ФГБУ «Заповедное Приамурье» проводился "Тигриный квест". 100 школьников из Хабаровска, разделившись на 4 команды, под руководством инструкторов боролись за право обладания почетного звания «лучший тигровед». Была и веревочная полоса препятствий, и тигриный боди-арт, и станции по тигроведению. Азартно, весело и познавательно прошел праздник! Интересные подарки и призы были и здесь предоставлены Амурским филиалом WWF. А после соревнований тигрята разбили привалы на лесных полянках, чтобы подкрепиться. «Во всех филиалах «Заповедного Приамурья» - Николаевске-на-Амуре, Амурске, Комсомольске-на-Амуре, селах Троицкое и Бычиха тигр станет центром внимания и школьников и взрослого населения в течение недели», - отметила начальник отдела экопросвещения Ирина Денеко.

В деле сохранения тигра у каждого своя задача: наука его изучает, заповедники, нацпарки и заказники обеспечивают надежный кров, охотники заботятся о копытных, охотнадзор зрит за порядком угодьях, а природоохранные организации помогают им делать это на качественно высоком уровне. День тигра же объединяет всех и дает возможность любому человеку, вне зависимости от возраста и профессии, обеспечить эту кошку морем любви. И кто знает, может быть, это и есть главное!

На фото: Владивосток День тигра 2016 Колонна WWF. Автор фото - Дмитрий Сычиков WWF России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.