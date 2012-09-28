Минтруда предложило сделать новогодние каникулы с 30 декабря по 8 января

"Период зимнего отдыха составит 10 дней - с 30 декабря 2012 года по 8 января 2013 года, с учетом переноса выходных дней в 2012 году в соответствии с постановлением правительства РФ", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается перенести выходные дни с субботы и воскресенья - 5 и 6 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, на четверг и пятницу - 2 и 3 мая соответственно.

Также предложено перенести выходной день с понедельника 25 февраля на пятницу 10 мая, так как праздничный день 23 февраля выпадает на субботу. Таким образом, в мае в связи с Днем весны и труда россияне будут отдыхать пять дней - с 1 по 5 мая, а по случаю Дня победы с 9 по 12 мая, пишет РИА Новости.