www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.15 р. 100 JPY: 61.29 р.
EUR: 79.56 р. 10 CNY: 99.89 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Минтруда предложило сделать новогодние каникулы с 30 декабря по 8 января

28 Сентября 2012, 22:39 | Дальний Восток

28 сентября, ZRPRESS. Министерство труда и социальной защиты России предлагает закрепить новогодние каникулы для россиян с 30 декабря 2012 года по 8 января 2013 года, таким образом, зимние выходные продлятся для россиян 10 дней, об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ (о переносе выходных дней в 2013 году).

"Период зимнего отдыха составит 10 дней - с 30 декабря 2012 года по 8 января 2013 года, с учетом переноса выходных дней в 2012 году в соответствии с постановлением правительства РФ", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается перенести выходные дни с субботы и воскресенья - 5 и 6 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, на четверг и пятницу - 2 и 3 мая соответственно.

Также предложено перенести выходной день с понедельника 25 февраля на пятницу 10 мая, так как праздничный день 23 февраля выпадает на субботу. Таким образом, в мае в связи с Днем весны и труда россияне будут отдыхать пять дней - с 1 по 5 мая, а по случаю Дня победы с 9 по 12 мая, пишет РИА Новости.

"Золотой Рог".

Автор: РИА "Новости"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru