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Если все женщины станут эксплуатировать свой эротический капитал…

28 Августа 2011, 20:53 | Дальний Восток

"Браков, где супруги вообще не занимаются сексом или сидят на "голодном пайке", намного больше, чем мы думаем", - пишет Кэтрин Хаким.

В прошлом году гроза пламенных феминисток, Кэтрин Хаким из Лондонской школы экономики, предложила термин "эротический капитал", напоминает обозреватель The Sunday Times Кэтрин Флетт. А теперь у Хаким вышла книга со столь же пикантным названием "Honey Money" (дословно: "Деньги для милашки").

Оно восходит к поговорке проституток из Джакарты: "нет денег - нет милашки".

На первый взгляд, теория "эротического капитала" описывает нечто очевидное для обывателя, читающего глянцевые журналы, замечает автор. "А именно, что каждому человеку стоит извлекать прибыль из его/ее потенциального "эротического капитала", - пишет автор. Кого удивишь известием, что путь к успеху - это подражание Виктории и Дэвиду Бекхэмам, насколько это возможно при ваших деньгах?

Но обозреватель нашла в книге Хаким и более интересную мысль. "Эротический капитал женщины не только по определению крупнее мужского, но также постоянно недооценивается. Это объясняет, почему президентом США сейчас является красивый мужчина, а не такая же привлекательная и обладающая надлежащей квалификацией женщина", - пишет автор.

По мнению Хаким, причина - в "дефиците мужского пола". "Спрос среди мужчин на прелести молодых (преимущественно) женщин всегда превышает предложение; но женщины испытывают значительно менее острую тягу к мужчинам, особенно с возрастом (видимо, дело в наших гормонах, а также в усталости от глажки рубашек)", - пересказывает автор идеи Хаким. Поэтому если все женщины станут эксплуатировать свой эротический капитал на полную катушку, баланс сил заметно изменится и произойдет отход от патриархата (преимущественно в мире англосаксонской культуры), считает Хаким.

По оценкам Хаким, в северноевропейских протестантских странах сексом занимаются в целом реже, чем в южноевропейских католических (в одной испанской анкете была предусмотрена графа для тех, кто занимается сексом "пять раз в день или чаще"). "А наш чванный подход влечет за собой бесконечную войну полов: мужчины хотят "делать это"... а женщины отказываются", - пишет автор. И тогда женщины рискуют, что их будут считать либо "мадоннами", либо "шлюхами".

Хаким приводит статистику: "После 30 лет резко возрастает число женщин, которые вообще не занимаются сексом. Каковы последствия? 50% всех мужчин - а они, как правило, перестают заниматься сексом в намного более позднем возрасте - часто ощущают недовольство жизнью". Хаким полагает, что одна из причин - появление детей: забота о детях поглощает внимание женщины, а половое влечение у нее часто угасает. "Браков, где супруги вообще не занимаются сексом или сидят на "голодном пайке", намного больше, чем мы думаем", - добавляет Хаким.

В этом контексте обозреватель советует отправиться отдыхать к морю, пить вино за ланчем и наверстать упущенное в постели, чтобы подготовиться к холодной зиме. "Но, по ужасной иронии судьбы, на Западе большинство детей рождается в июле и августе. Веселого отпуска!" - заключает автор. Перевод статьи опубликован на сайте Inopressa.ru.

Автор: "Инопресса.Ru"
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