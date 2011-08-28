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Вводятся специальные тарифы на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования
В период с 1 сентября по 22 декабря любой пассажир сможет покупать билеты на проезд в купе на 50% дешевле, если будет делать это за 31–45 суток до отправления поезда
Начиная с 15 октября текущего года ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) вводит специальные тарифы на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования.
В случае приобретения билета заблаговременно проезд обойдётся в два раза дешевле. Стоимость билета останется неизменной, если пассажир купит его за 11–30 дней до даты отправления поезда. Если же билет будет приобретаться менее чем за 10 суток до отправления поезда, вводится повышающий коэффициент 1,05, то есть пассажиру придётся заплатить на 5% больше, чем если бы он оплатил проезд заранее. Данные тарифы в период с 15 октября по 22 декабря текущего года будут распространяться только на поезда, курсирующие на территории России. На поезда формирования Калининградского филиала ФПК с сообщением на Москву, Санкт-Петербург и Адлер коэффициент не распространяется.
Кроме того, вице-президент ОАО «РЖД» Михаил Акулов рассказал, что с 1 сентября ФПК вводит специальные тарифы для студентов вузов и учащихся профессиональных училищ на проезд на верхних полках купейных вагонов поездов дальнего следования. Для того чтобы приобрести данный билет вдвое дешевле, пассажиру достаточно будет предоставить в билетную кассу справку учащегося очной формы, студенческий билет и документ, подтверждающий гражданство России. Воспользоваться этим выгодным предложением студенты смогут в период с 1 сентября 2011 года по 31 мая 2012 года. При этом скидка за предварительный заказ билетов на студентов распространяться не будет.
По словам Михаила Акулова, введение специальных тарифов положительно скажется на перевозках в дальнем сообщении. Также в ходе оперативного совещания Михаил Акулов доложил об общих итогах работы пассажирского комплекса. За 18 дней августа было отправлено 53,8 млн пассажиров. В среднем ежесуточно 3 млн человек, что на 7,5% выше уровня прошлого года. Такой рост прежде всего связан с увеличением пассажиропотока в пригородном сообщении. План по отправлению пассажиров здесь перевыполняется на 11%, что выше аналогичного периода 2010-го на 9,5%, сообщает "Гудок".
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