28 мая, ZRPRESS. В Афинах воспроизвели суд над Сократом, античный философ был оправдан спустя почти 2500 лет после смерти.

Суд над Сократом произошел в 399 году до нашей эры. Философа обвиняли в том, что он не признает богов и развращает молодых людей. Он был признан виновным и приговорен к смертной казни. В тюрьме Сократ выпил яд – цикуту – и через несколько минут скончался, будучи в полном сознании. В наше время и десять известных юристов из Великобритании, Франции, США, Швейцарии и Греции и 866 зрителей. Мнения судей разделились поровну, среди зрителей 584 человека посчитали философа невиновным, 282 – виновным. Таким образом, Сократ был оправдан.

«Золотой Рог».