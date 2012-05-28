Какие сюрпризы преподнесет погода приморцам на неделе

Ох и наделал переполоху тропосферный вихрь, угробивший в воскресенье погоду на юге Дальнего Востока и вызвавший в Приморье проливные дожди! К счастью, сейчас этот источающий воду массив уже покинул пределы нашего края. А его сменил очередной антициклон с центром в южной части Охотского моря. Короче говоря, приближение лета как-то не соответствует самому теплому времени года.



Но для Дальнего Востока такая погода - уже укоренившаяся многолетняя традиция. Тем не менее обильных дождей в Приморском крае в ближайшие дни не ожидается. В Хабаровском крае и на Сахалине довольно прохладно, временами дожди. Небольшие дожди возможны также на этой неделе в некоторых районах Магаданской области и на Камчатке.

Если верить синоптикам, в ближайшие дни жителей и гостей ВЛАДИВОСТОКА ждет облачная погода, временами сильный туман. Что касается осадков, то дождь может пойти не раньше следующего понедельника. А вот дневной температурный фон останется на прежнем уровне - 11-16 градусов тепла. Ночью воздух в столице Приморья остывает до 6-9 выше нуля.

В субботу ожидается первая летняя гроза у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ. Дневные температурные показатели в городе на берегу Амура мало изменились - 19-25 градусов тепла. После захода солнца температура в столице соседнего края понижается до плюс 13-17.

Ближайшая неделя обещает быть сухой в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ – здесь установилась малооблачная солнечная погода с дневной температурой 20-26 градусов тепла. С наступлением сумерек воздух в столице Амурской области становится немногим прохладнее – до 14-18 выше нуля.

В пятницу весьма возможен дождь в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. А дневной температурный фон в столице островной области заметно подрастет – до 13-18 градусов тепла. Чуть повыше теперь и ночная температура - до плюс 4-9. Как-никак лето на носу...

То же самое относится и к температурному фону в МАГАДАНЕ. В дневные часы воздух здесь прогревается уже до 8-14 градусов тепла. По ночам в столице Магаданской области происходит понижение до плюс 2-5. В среду, пятницу и субботу в городе возможен дождь.

Мало что изменится на этой неделе в погоде ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО. Дождей в городе не ожидается, дневная температура сохранится в пределах 8-11 градусов тепла. А с приходом сумерек температура воздуха в столице Камчатского края не превысит плюс 4-6.

«Золотой Рог».