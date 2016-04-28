Первый запуск ракеты с космодрома Восточный (видео. фоторепортаж. обновление)

Первая в истории ракета-носитель «Союз-2.1а» с тремя спутниками со второй попытки стартовала с нового российского космодрома Восточный, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Видео первого запуска ROSCOSMOS Media Store

Фотокорреспондент «Золотого Рога» с места события сообщил, что старт прошел в штатном режиме.

Спустя девять минут после старта ракеты-носителя от третьей ступени отделился и вышел на опорную орбиту блок выведения «Волга» с тремя космическими аппаратами: «Ломоносов», «Аист-2Д» и наноспутник SamSat-218.

«С первого гражданского космодрома России – космодрома #Восточный – проведен первый пуск. Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала успешно!» - сообщил Роскосмос на своей официальной странице в Twitter.

За стартом наблюдали прибывший на космодром президент России Владимир Путин, строители космодрома, руководство «Роскосмоса», глава администрации Кремля Сергей Иванов, а также вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Отделение спутников от разгонного блока «Волга» запланировано на 07:07 по московскому времени. Первым на круговую орбиту на высоте 480–500 километров выйдет наноспутник SamSat-218, затем научный спутник МГУ «Ломоносов» и «Аист-2Д».

Напомним, старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» был запланирован на 27 апреля в 05.04 мск, однако был перенесен на 28 апреля. В настоящее время ведется работа комиссии по расследованию причин переноса пуска.

«Восточный» начали строить близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области в 2012 году как первый национальный космодром гражданского назначения, который позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый пуск ракеты-носителя с космодрома ожидался в 2015 году, однако потом был перенесен на весну 2016 года, напоминает РИА «Новости».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА.