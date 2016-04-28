Путин сравнил пуск на Восточном с пудингом

Владимир Путин поздравил «Роскосмос» с первым запуском с Восточного. «Чтобы подтвердить качество пудинга, надо его съесть. Чтобы подтвердить готовность космодрома, нужно осуществить первый пуск», — сказал президент, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Президент России Владимир Путин поздравил «Роскосмос» и строителей космодрома Восточный с успешным запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а», пишет РБК. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Это первая очередь масштабной работы. Все, что нужно было сделать с вашей стороны, сделано, и сделано на самом высоком уровне», — сказал Путин рабочим и представителям «Роскосмоса» на наблюдательном пункте после запуска.

Комментируя перенос запуска, Путин отметил, что автоматика «даже немножко перестраховалась, приняла решение провести подготовку еще раз». При этом он подчеркнул, что «хуже от этого не стало», и оценил уровень запуска как высокий.

«Знаете, говорят: чтобы подтвердить качество пудинга, надо его съесть. Для того чтобы подтвердить готовность космодрома к работе, нужно осуществить первый пуск. И вы это сделали. Поздравляю вас!» — заявил российский лидер. Он добавил, что случившееся является «очень серьезным, значительным шагом в развитии российской космонавтики».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный в 5:01 мск. Через несколько минут после запуска головной блок, достигнув промежуточной орбиты, отделился от третьей ступени. Позднее стало известно, что все спутники были выведены на целевую орбиту.

Изначально «Союз-2.1а» должен был стартовать с космодрома Восточный 27 апреля в 5:01 мск, но за минуту до старта запуск был отменен. Случившееся объяснили проблемой с одним из приборов ракеты, а гендиректор «Роскосмоса» позже сообщил, что проблемное место удалось локализовать.

На Восточный перед запланированным пуском приехал президент России Владимир Путин. После его отмены глава государства заявил о намерении задержаться в Амурской области. «Если сбои связаны с разгильдяйством, я хочу понять, как идет разбор полетов в таких случаях», – сказал президент.

«Россия остается лидером по количеству пусков — это хорошо, но то что мы сталкиваемся с большим количеством сбоев — это плохо, и должна быть своевременная реакция», – говорил Путин. При этом он подчеркивал, что произошедший сбой связан не с состоянием космодрома, а с самим ракетным комплексом.

Напомним, что чуть ранее президент обещал наказать тех, кто проворовался на строительстве космодрома. См. материал "Путин на Восточном: не будет пусков - будут посадки!".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.