Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«Хватит платить дань Москве»
С такими лозунгами 1 мая выйдут на шествие колонны сибиряков.
Главной темой «Монстрации» в Новосибирске – первомайского арт-шествия с абсурдными лозунгами – будет «Хватит платить дань Москве». Об этом в эфире РСН сообщил один из организаторов ежегодной акции художник Артем Лоскутов, пишет РИА "Новый Регион".
«В Москве проводился митинг «Хватит кормить Кавказ». Лозунг «Хватит платить дань Москве» – это пародия, реакция на то, что происходит в Москве. Сибирь является московской колонией. Из Сибири выкачивается нефть и газ. К Сибири отношение как к запаснику ресурсов», – заявил художник.
Он добавил, что власти Новосибирска все-таки дали согласие на проведение шествия, которое пройдет 1 мая.
Как сообщал «Новый Регион», по первой заявке на проведение «Монстрации» организаторы акции получили отказ. По мнению одного Лоскутова, чиновники, видимо, обиделись на художников из-за публикации «Прочь с парохода», размещенной в сети. В ней подробно говорится о «жуликах и ворах», отрицающих «инновации и технологии», которые должны «покинуть пароход Современности».
Вторую заявку власти все же согласовали.
«Монстрация» – традиционное новосибирское мероприятие, проводится уже несколько лет. Это шествие под абсурдными лозунгами, вроде «Новосибирск – столица Космоса!» или «Искусство требует жрать!», скандированием «БУ-ГА-ГА!» и «ХОЧУ! НЕ ХОЧУ!».
Новости тематики
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
Новости раздела
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
- Чемодан - вокзал - хоть куда
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- Интриги водопроводного двора
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя