С такими лозунгами 1 мая выйдут на шествие колонны сибиряков.

Главной темой «Монстрации» в Новосибирске – первомайского арт-шествия с абсурдными лозунгами – будет «Хватит платить дань Москве». Об этом в эфире РСН сообщил один из организаторов ежегодной акции художник Артем Лоскутов, пишет РИА "Новый Регион".

«В Москве проводился митинг «Хватит кормить Кавказ». Лозунг «Хватит платить дань Москве» – это пародия, реакция на то, что происходит в Москве. Сибирь является московской колонией. Из Сибири выкачивается нефть и газ. К Сибири отношение как к запаснику ресурсов», – заявил художник.

Он добавил, что власти Новосибирска все-таки дали согласие на проведение шествия, которое пройдет 1 мая.

Как сообщал «Новый Регион», по первой заявке на проведение «Монстрации» организаторы акции получили отказ. По мнению одного Лоскутова, чиновники, видимо, обиделись на художников из-за публикации «Прочь с парохода», размещенной в сети. В ней подробно говорится о «жуликах и ворах», отрицающих «инновации и технологии», которые должны «покинуть пароход Современности».

Вторую заявку власти все же согласовали.

«Монстрация» – традиционное новосибирское мероприятие, проводится уже несколько лет. Это шествие под абсурдными лозунгами, вроде «Новосибирск – столица Космоса!» или «Искусство требует жрать!», скандированием «БУ-ГА-ГА!» и «ХОЧУ! НЕ ХОЧУ!».