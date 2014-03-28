"Транснефти", "Газпрому", "Алросе", "РусГидро", "Роснефти" предложено переехать на Дальний Восток

Со следующей недели вице-премьер он же полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ начинает серию встреч с представителями госкомпаний, головные офисы которых планируется перевезти на Дальний Восток

По информации «Известий», в список на переезд в ДФО попало порядка 10 госкомпаний. Большинство из них сырьедобывающие и соответственно работающие на Дальнем Востоке. Среди них: «Газпром», «Транснефть», «РусГидро», «Алроса» и «Роснефть». Как рассказали изданию три собеседника в правительстве, пока вице-премьер Юрий Трутнев не проводил бесед с представителями госкомпаний, список предварительный, и не исключено, что он может поменяться в зависимости от мнения предпринимателей. Но окончательное решение по переезду останется не за правительством и главами госкомпаний, а за президентом РФ.

Принцип, по которому отбирались компании, - это явное наличие возможностей и потенциала для реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, рассказала «Известиям» помощник главы Минвостокразвития Елена ГОРЧАКОВА.

- Рассматривались крупные компании с государственным участием в капитале, инвестиционные проекты которых (планируемые и реализуемые) на территории Дальнего Востока способны дать толчок развитию региона, - сказала Горчакова.

Предполагается, что отобранные компании переведут на Дальний Восток свои офисы, персонал и налогооблагаемую базу, говорил ранее вице-премьер правительства и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщил «Известиям» один из правительственных чиновников, с понедельника Юрий Трутнев намерен проводить встречи с руководством госкомпаний, которые имеются в списке на переезд.

- Будет учтено мнение самих компаний. Потом список будет передан президенту Владимиру ПУТИНУ, который уже сам будет вносить коррективы, - сказал собеседник издания.

В «Газпроме», «Роснефти», «Алросе» и «РусГидро» отказались официально комментировать переезд.

Однако чиновник Минвостокразвития подтвердил «Известиям», что в предварительном списке Трутнева есть указанные компании. Кто из них окажется в окончательном реестре, сказать сложно, поэтому в ведомстве просто ждут окончательного решения.

- События на Украине, в Крыму и реакция Запада говорят нам о том, что приоритетным сейчас станет создание инфраструктуры на Дальнем Востоке. Сейчас все трубы разворачиваются на Восток, так что в списке может быть «Транснефть». Решение будет политическим, - поясняет источник в Минвостокразвития.

В пресс-службе «Транснефти» отметили, что еще не так давно компания платила налоги в региональные бюджеты через свои дочерние предприятия и они получали миллиарды рублей.

- К примеру, в Приморье сумма была около 2,5 млрд рублей, в Еврейской АО - поменьше, в Амурском крае около 2 млрд рублей, в Хабаровском крае - около 2,5 млрд рублей, в Якутии до 4 млрд рублей, - сказали в компании. - Но затем Минфин решил, что компания должна все налоги собирать из регионов и выплачивать в Москве как консолидированный налогоплательщик. Правда, после наводнения в Хабаровском крае, Амурской области и Приморье мы договорились с Минфином и заплатили там свои налоги, - отметили в пресс-службе «Транснефти».

Перевод офисов в другую часть страны сопряжен с целым рядом технических, логистических и других проблем - это и переезд сотрудников, и тот факт, что порядка 200 клиентов компании, с которыми идут переговоры, сосредоточены в Европейской части. В случае переезда во Владивосток встречи и переговоры с ними заметно затруднятся.

- У нас практически ежедневно глава компании участвует в ряде совещаний в правительстве. Есть еще одна самая важная для нас вещь - центральный диспетчерский пункт находится в Москве. Перемещение пункта - очень сложная задача, которая может создать проблемы в функционировании системы, для устранения которых потребуется около года. Всё это чревато сбоями в прокачке, - сообщили в компании.

Компании по собственной воле не стремятся переезжать в восточную часть страны, но поскольку они с госучастием, то им придется выполнять то решение, которое примет руководство государства, сказала Елена Горчакова.

Основная деятельность крупнейшей алмазодобывающей компании «Алроса» сосредоточена в Якутии. Компания ведет разработку россыпных месторождений на территории шести улусов - Анабарском, Мирнинском, Оленекском, Олекминском, Ленском, Нерюнгринском, а также в Якутске. Основные добывающие мощности «Газпрома» расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, также компания активно работает на сахалинских проектах. В России «РусГидро» принадлежит 61 гидроэлектростанция и две гидроаккумулирующие электростанции, три геотермальные станции на Камчатке, Калмыцкая ВЭС, единственная в России приливная электростанция, а также плотины Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС. «РусГидро» также готовится к началу строительства четырех электростанций на Дальнем Востоке. В свою очередь, «Роснефть» реализует в ДФО крупнейшие производственные и социально-экономические проекты, в том числе шельфовые, проекты строительства Восточной нефтехимической компании, завода СПГ, масштабной модернизации Комсомольского НПЗ, а также участвует в проекте «Сахалин-1».

Чуть ранее Zrpress сообщал о том, что «Роснефть» узнала о своей судьбе (в плане смены места дислокации) уже несколько недель назад. В случае принятия положительного решения, в качестве новой «базы», компанией рассматриваются два города - Владивосток и Хабаровск. Последний лоббирует бывший глава Минвостокразвития - полпред Виктор ИШАЕВ, ныне работающий в "Роснефти".

Предлагается, чтобы центральный аппарат НК "Роснефть" переехал в один из крупных городов Дальнего Востока и в этом же регионе была перерегистрирована сама компания, пишут "Ведомости".

Сейчас "Роснефть" зарегистрирована в Москве на Софийской набережной, 26/1. По этому же адресу располагается один из центральных московских офисов. По словам сотрудника "Роснефти", в московских офисах работает около 5000 человек.

"Роснефть" - один из крупнейших налогоплательщиков России. По данным самой компании, в 2012-2013 гг. она перечислила в консолидированный бюджет 1,7 трлн и 2,7 трлн руб. соответственно. В 2012 году только налога на прибыль ею заплачено 95 млрд руб., данных за 2013 год пока нет.

Доходы региона, в который переедет «Роснефть», увеличатся, но не за счет налога на прибыль - он и так распределяется по регионам равномерно, объяснил "Ведомостям" чиновник Минфина. Рост обеспечат поступления налога на доход физических лиц, полагает он: в центральном аппарате "Роснефти" очень высокие зарплаты и премии. В 2012 году "Роснефть" выплатила (с учетом НДФЛ и страховых вносов) основному управленческому персоналу 9,1 млрд руб. Выплаты (также с учетом НДФЛ и взносов) членам совета директоров и топ-менеджерам "Газпрома" в том же году составили 1,6 млрд руб.

Если будет принято решение о переезде на Дальний Восток, большинство сотрудников "Роснефти" уволятся, несмотря на хорошие оклады и социальный пакет, уверен один из сотрудников компании. 80% откажутся переезжать, согласен бывший работник "Роснефти": кто-то по семейным обстоятельствам, другие не захотят уезжать так далеко. «Что говорить про Дальний Восток, если "Газпром нефть" перевозит центральный аппарат в Санкт-Петербург и столкнулась с оттоком кадров? " - рассуждает собеседник "Ведомостей".

Очевидно, что массовые увольнения произойдут и в других госкомпаниях, которым предложен переезд.

ZRPRESS.RU, Владивосток.