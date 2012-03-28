В МВД не исключают проведения повторной переаттестации полицейских

28 марта, ZRPRESS. Заместитель министра внутренних дел России Сергей Герасимов заявил на слушаниях в Общественной палате РФ, что не исключает повторного проведения переаттестации в некоторых отделах полиции.

Замглавы МВД РФ отметил: «Аттестация на генеральском уровне в Администрации президента проходила жестко, и так же - на министерском уровне. Где происходит пробуксовка - надо разбираться, мы сейчас ищем. Но принцип ответственности руководителя за аттестацию сохраняется».

Отвечая на вопрос члена Общественной палаты РФ Анатолия Кучерены о возможности проведения повторной аттестации полицейских, Сергей Герасимов отметил: «Если будет принято политическое решение, я такой возможности не исключаю. Переаттестация может пройти в некоторых ОВД, в Казани сотрудники уже ее проходят, в том числе, с использование полиграфов

«Золотой Рог».