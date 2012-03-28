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Любое упоминание о налогоплательщике в Интернете автоматически попадет в его досье в ФНС

28 Марта 2012, 22:25 | Дальний Восток

28 марта, ZRPRESS. Модернизация информационно-вычислительной архитектуры Федеральной налоговой службы, рассчитанная на срок до 2014 года, предусматривает, в числе прочего, активное внедрение систем искусственного интеллекта для сбора и анализа сведений о налогоплательщиках из Интернета.

Об этом в ходе форума SAP «Путеводитель по бизнес-аналитике 2012» сообщил советник гендиректора Главного научно-вычислительного центра ФНС России Олег Бекбулатов, пишет корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Как известно, ФНС работает над созданием федерального хранилища данных (ФХД). В нем разрозненные информационные базы будут объединены в единый массив, что позволит инспекторам получать полную и актуальную информацию по контрагентам из любой точки страны.

Общение с налогоплательщиками планируется по максимуму перевести на «бесконтактную» основу благодаря внедряемой технологии налогового автомата, позволяющей свести подачу отчетности к четко формализованным процедурам, не требующих личного участия инспекторов. В дальнейшем проведение расчетов и принятие формализованных решений из инспекций будет перенесено в информационные ресурсы федерального уровня. Среди функций ИФНС останутся только регистрация и контрольная работа.

Создание Федерального хранилища данных, конечно же, открывает богатые, если не сказать безграничные, возможности для аналитики. Руководство службы сможет с легкостью наблюдать внутренние тенденции ФНС, но что еще более важно для читателей Клерк.Ру, налоговая получит гораздо более совершенный инструмент для контроля за налогоплательщиками.

В конце 2000 годов в информационных технологиях появился термин Big Data (англ. «большие данные»). Под ним подразумеваются инструменты и методы обработки огромных объемов информации, собираемой из разных источников. В нашем случае такими источниками станут выступать любые упоминания в интернете о том или ином налогоплательщике. Собранное и пополняемое досье будет анализироваться системами искусственного интеллекта, которые позволят в любой момент отражать наглядные результаты деятельности налогоплательщика в любом разрезе.

Существующие программно-аппаратные комплексы просеивают любую открытую информацию: к примеру, можно узнать, как участники социальных сетей отзываются о том или ином бренде или конкретном предприятии. Системы семантического анализа текста «переводят» людское мнение в четко структурированную форму, а выводы представляются как в виде аналитических таблиц, так и в виде перечня конкретных отзывов от конкретных пользователей.

«Золотой Рог».

Автор: Klerk.Ru
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