Яньбаньский университет объявляет прием иностранных граждан

а также на подготовительный курс по специальности «Китайский язык».

Яньбаньский университет был создан в апреле 1949 года как университет с национальной спецификой и в настоящее время является одним из ста ведущих университетов страны.

Сегодня университет насчитывает 19 институтов, 68 специальностей, 8 докторантур, 78 магистратур, а также 8 подчиненных университету исследовательских структур.

Структура университета включает:

Институт китайского языка и культуры, медицинский институт, институт искусств, аграрный институт.

При поступлении в университет студенты получают возможность изучать китайский язык в соответствии со своим уровнем.

Право поступления в университет предоставляется абитуриентам, достигшим 18 лет, получившим законченное среднее образование.

Необходимые документы:

1. Заявление о поступлении в Яньбанский университет

2. Диплом (аттестат) и свидетельство об успеваемости

3. Десять фотографий для паспорта (4х3)

4. Копия загранпаспорта

5. Справка о состоянии здоровья

Стоимость обучения китайскому языку - 90 000 руб. в год.

Плата за общежитие 30 000 - 45 000 руб. в год, в зависимости от комнаты. Цена может изменяться, в зависимости от изменения курса доллара.

Телефоны во Владивостоке: 7 423 275 36 01, 8 914 66 52 404. Телефон в Китае: 135-1443-6017

e-mail: Tanya-baikal@mail.ru