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Яньбаньский университет объявляет прием иностранных граждан
а также на подготовительный курс по специальности «Китайский язык».
Яньбаньский университет был создан в апреле 1949 года как университет с национальной спецификой и в настоящее время является одним из ста ведущих университетов страны.
Сегодня университет насчитывает 19 институтов, 68 специальностей, 8 докторантур, 78 магистратур, а также 8 подчиненных университету исследовательских структур.
Структура университета включает:
Институт китайского языка и культуры, медицинский институт, институт искусств, аграрный институт.
При поступлении в университет студенты получают возможность изучать китайский язык в соответствии со своим уровнем.
Право поступления в университет предоставляется абитуриентам, достигшим 18 лет, получившим законченное среднее образование.
Необходимые документы:
1. Заявление о поступлении в Яньбанский университет
2. Диплом (аттестат) и свидетельство об успеваемости
3. Десять фотографий для паспорта (4х3)
4. Копия загранпаспорта
5. Справка о состоянии здоровья
Стоимость обучения китайскому языку - 90 000 руб. в год.
Плата за общежитие 30 000 - 45 000 руб. в год, в зависимости от комнаты. Цена может изменяться, в зависимости от изменения курса доллара.
Телефоны во Владивостоке: 7 423 275 36 01, 8 914 66 52 404. Телефон в Китае: 135-1443-6017
e-mail: Tanya-baikal@mail.ru
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