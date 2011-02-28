Как его вы назовете…

Глава ГИБДД Москвы Александр ИЛЬИН попросил россиян придумать обращение к дорожным полицейским. В интервью «Российской газете» главный гаишник столицы заметил, что обращение «Эй!» никому не понравится. Вариант обращения «господин полицейский», предложенный главой МВД России Рашидом НУРГАЛИЕВЫМ, Ильин отверг.

Начальник столичного ГИБДД считает, что это словосочетание «режет ухо». По его мнению, традиционное для США обращение к полицейскому «офицер» также не подходит, поскольку в рядах российских правоохранительных органов есть не только офицеры. В качестве примера несуразности обращения «господин полицейский» Ильин привел ситуацию, при которой молодой сотрудник полиции останавливает пожилого человека.