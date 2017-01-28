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На Дальнем Востоке сняли три загадочных объекта, летящих в сторону Китая (фото)

28 Января 2017, 16:07 | Дальний Восток

Жительница села Чигири Амурской области Ольга рассказала «Лайфу», что около пяти часов вечера по местному времени она вместе со своими знакомыми наблюдала необычные объекты, которые, по её словам, летели в сторону Китая.

Отметим, что в двухстах километрах от села Чигири располагается первый в России гражданский космодром Восточный, с которого осуществляются запуски ракет-носителей. Однако в пресс-службе Роскосмоса «Лайфу» рассказали, что никаких запусков с площадки Восточного в указанное время не происходило.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: китай  нло  Дальний Восток 



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Комментарии

  • Ахмед16:19, 28.01.2017#

    Почему когда очередной фантазер наблюдает странные объекты у него сразу камера начинает снимает хреново , а на видео вообще мозгов не хватает . . . . . . . . . .

  • Псевдоним16:50, 28.01.2017#

    Эти 3 полосы и во владе было видно среди недели .

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