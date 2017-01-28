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Боевой состав Тихоокеанского флота пополнила модернизированная субмарина
Дизель-электрическая подводная лодка «Космомольск-на-Амуре» вернулась в состав Тихоокеанского флота после модернизации сегодня, 27 января, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В торжественном мероприятии по передаче субмарины принял участие Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Глава региона отметил, что именно с Приморья началась история российского подводного флота.
«Со дня своего основания Тихоокеанский флот играет ведущую роль в обеспечении безопасности на восточных рубежах страны и является гордостью Приморья. Большой вклад внесли моряки-тихоокеанцы в Победу в Великой Отечественной войне. Благодаря их мужеству и отваге Владивосток гордо носит звание города воинской славы», – заявил Губернатор.
Владимир Миклушевский также поблагодарил работников Амурского судостроительного завода и Правительство Хабаровского края за успешную модернизацию боевого корабля.
«Экипажу обновленного корабля желаю успешной службы! Пусть в дальних походах вас всегда согревает тепло родного дома и любовь родных и близких», – пожелал глава региона.
По словам командующего Тихоокеанским Флотом Сергея Авакянца, передача подводной лодки в эксплуатацию после модернизации – знаковое событие для всего Дальнего Востока.
«Важно, что она прошла модернизацию именно на дальневосточном предприятии», – сказал он.
Отметим, дизель–электрическая подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре» была заложена под именем «Б-187» 7 мая 1991 года на судостроительном заводе имени Ленинского Комсомола в Комсомольске-на-Амуре, а 5 октября 1991 года была спущена на воду. Введена в состав ВМФ 30 декабря 1991 года, вошла в состав Тихоокеанского флота. В период с 1993 по 1995 года совершила три боевые службы на полную автономность с оценкой «отлично». В 1995 году экипаж корабля завоевал переходящий вымпел «Лучший корабль Тихоокеанского флота по итогам боевой подготовки».
В 1997 году Б-187 участвовала в международных выставках вооружений во Владивостоке, Таиланде, Малайзии.
15 июля 2015 года по приказу главкома ВМФ получила название – большая подводная лодка Б-187 «Комсомольск-на-Амуре».
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