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"Серебряный Лучник": Дальнему Востоку представят коммуникации будущего
Образовательный форум «Коммуникации будущего» пройдет во Владивостоке 7 февраля. Он состоится в рамках завершающих мероприятий премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.
Программа форума посвящена изучению эффективных методов медийных коммуникаций с использованием современных технологий. В условиях растущей востребованности новых форм контента, а также новых методов привлечения аудитории и способов монетизации этот вопрос приобретает все большую актуальность для рынка масс-медиа. Таким образом, предстоящее мероприятие будет интересно руководителям СМИ, журналистам и специалистам, занятым в области связей с общественностью, сообщили ZRPRESS.Ru в исполнительной дирекции региональной премии «Серебряный Лучник»- Дальний Восток.
В рамках форума его участники обсудят перспективы развития сферы массовых коммуникаций, интеграцию СМИ в новую техническую реальность и определяющую роль телекома в жизни масс-медиа и в решении поставленных перед ними задач. Среди главных спикеров мероприятия – Валерий Левченко, председатель жюри премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток, заместитель руководителя - главного редактора «РИА Новости», Виктор Суханов, директор медиахолдинга «ПримаМедиа», Константин Шимбирев, член жюри премии, директор проектного офиса во Владивостоке агентства "Михайлов и партнеры", Елена Кохановская, директор по связям с общественностью Группы МТС.
Образовательный форум «Коммуникации будущего» пройдет во Владивостоке 7 февраля в конференц-зале отеля «Аванта» (ул. Гоголя, 41). Начало регистрации – в 9.30, открытие мероприятия – в 10 часов. Участие в работе форума бесплатное.
Информационный партнер премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток - Издательская компания "Золотой Рог".
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