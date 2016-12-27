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Бизнес-гороскоп: Каких деловых успехов ждать в 2017 году
Символом следующего года будет Красный Огненный Петух. Это яркая птица, которая обладает своеобразным характером и любит быть в центре внимания. Так что 2017 год - отличное время для бизнес-начинаний и продвижения по карьерной лестнице.
ОВЕН. Овну стоит браться за любую работу, приносящую прибыль, - скучную и мелкую. Меньше завидуйте тем, кто состоятельнее вас, тогда легко придете к победе в профессиональных вопросах и личном бизнесе.
ТЕЛЕЦ. С деньгами у Тельца будет все в полном порядке, как и с карьерным ростом. Поэтому можно не откладывать поездку за границу и желанные приобретения. Рисковать в 2017 году не следует, а деловых партнеров - выбирать тщательнее.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам нужно найти дополнительный заработок, чтобы улучшить свое материальное положение. В 2017 году вас могут повысить в должности, поэтому заранее купите костюм и портфель. Чаще опирайтесь на интуицию, если дело касается бизнеса.
РАК. Раку предстоит жесткая борьба с конкурентами, что кардинально повлияет на денежное положение и профессиональные дела. Гороскоп на 2017 год карьеры и бизнеса советует Раку меньше противоречить шефу и конфликтовать с коллегами.
ЛЕВ. Льву в 2017 году не стоит таить в себе креативные идеи и оригинальные мысли. Расскажите о них начальству, и тогда место заместителя в рекламном отделе вам обеспечено. Финансовый успех придет ко Льву в конце года.
ДЕВА. Дева в 2017 году может добиться успеха во всем, где проявит свои таланты и умения. Главное - не лениться, трудиться и тщательно подбирать деловых партнеров. С деньгами будьте аккуратнее! Деве не следует скупать все подряд в супермаркетах.
ВЕСЫ. Весам нужно быть экономнее и практичнее в покупках, чтобы сохранить финансовую стабильность. Новая должность или личный бизнес помогут подняться вверх. Гороскоп на 2017 год карьеры и бизнеса обещает Весам перспективные проекты.
СКОРПИОН. Начальство загрузит Скорпиона в 2017 году крупной работой и доверит ответственный проект. Если вы энергично и быстро управитесь с делами, то получите внушительную премию. У Скорпиона есть все шансы получить новую специальность.
СТРЕЛЕЦ. На Стрельца в 2017 году реально «обрушатся» выгодные предложения и финансовая прибыль. Даже вопросы наследства благополучно разрешатся в вашу пользу. Если займетесь творчеством или искусством, то заметно преуспеете в этих сферах.
КОЗЕРОГ. Гороскоп на 2017 год карьеры и бизнеса обещает Козерогу высокую должность, уважение коллег и открытие своего дела. Даже не бойтесь, что останетесь без денег, ведь они будут прибывать к вам регулярно и в приличном количестве.
ВОДОЛЕЙ. Вокруг Водолея будет немало завистников и конкурентов, но это не помешает ему добиться желаемого результата в работе и финансовых делах. Чем бы вы ни занялись в 2017 году, все увенчается успехом. Возможны выгодные капиталовложения.
РЫБЫ. Рыбы в 2017 году получат крупную прибыль, которую лучше сохранить, а не тратить. Выгодные контракты и смелые решения помогут сделать Рыбам головокружительную карьеру. Только не стоит бороться с конкурентами противозаконными путями.
Гороскоп представлен сайтом Astrorok.Ru.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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