Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Авиакомпания Якутия начнет летать из Анкориджа в Петропавловск-Камчатский через Хабаровск
Путешественникам с российского Дальнего Востока предлагается новый вариант перелета в США - еженедельными рейсами Якутских авиалиний.
Рейсы между Анкориджем, крупнейшим городом Аляски, и Петропавловском-Камчатстким, с дальнейшим перелетом в Хабаровск, с использованием самолетов 737-70 с салонами бизнес, премиального и экономического классов начнутся 12 июля 2014 года и продолжатся до 13 сентября 2014 года.
"С введением прямого рейса Якутских авиалиний Аляска стала для россиян ближе", - отметил вице-президент по развитию туризма и продаж Visit Anchorage Дэвид Кассер. "Анкоридж является идеальным местом для гостей штата, поскольку объединяет все лучшее из того, что существует в Аляске, от рыбалки до ледников, от высококлассных отелей до заповедных уголков".
Досье ZRPRESS: Количество россиян, посещающих США, в течение последних нескольких лет растет быстрыми темпами. Так, в 2011 году этот показатель вырос на 27%, в 2012 году – на 17%, а в 2013 году, в соответствии с последними статистическим данными, - на 31%. Согласно прогнозам, в 2014 США посетит рекордное количество туристов из России. Это произойдет благодаря введению новых трехлетних многоразовых виз, выдаваемых посольством и консульствами США по всей России, более быстрому оформлению виз, а также дополнительным опциям перелетов, таких как летние рейсы Якутских авиалиний.
Новости тематики
- Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прилетит на Камчатку открывать "Берингию-2018"
- Новый этнокультурный центр открыт на Камчатке на базе питомника ездовых собак "Хальч"
- 12 тысяч человек вышли на лыжные трассы "Горного воздуха" на Сахалине
- Участники квеста на "Днях Дальнего Востока" могут выиграть путешествие на Камчатку
- Природный парк "Ленские столбы" в Якутии готов принимать туристов круглогодично
- На Камчатке готовятся отметить национальный обрядовый праздник нерпы "Ололо"
- ГЛК "Холдоми" и "Горный воздух" для привлечения туристов создадут единую зону ski-pass
- На Колыме ищут место будущему визит-центру
- Камчатка лидирует в одной из номинаций премии "National Geographic Traveler 2017"
- День вулкана: праздник для сильных духом
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
из Анкориджа в П-К через Хабаровск! Новое в логистике. . .