Авиакомпания Якутия начнет летать из Анкориджа в Петропавловск-Камчатский через Хабаровск

Путешественникам с российского Дальнего Востока предлагается новый вариант перелета в США - еженедельными рейсами Якутских авиалиний.

Рейсы между Анкориджем, крупнейшим городом Аляски, и Петропавловском-Камчатстким, с дальнейшим перелетом в Хабаровск, с использованием самолетов 737-70 с салонами бизнес, премиального и экономического классов начнутся 12 июля 2014 года и продолжатся до 13 сентября 2014 года.

"С введением прямого рейса Якутских авиалиний Аляска стала для россиян ближе", - отметил вице-президент по развитию туризма и продаж Visit Anchorage Дэвид Кассер. "Анкоридж является идеальным местом для гостей штата, поскольку объединяет все лучшее из того, что существует в Аляске, от рыбалки до ледников, от высококлассных отелей до заповедных уголков".

Досье ZRPRESS: Количество россиян, посещающих США, в течение последних нескольких лет растет быстрыми темпами. Так, в 2011 году этот показатель вырос на 27%, в 2012 году – на 17%, а в 2013 году, в соответствии с последними статистическим данными, - на 31%. Согласно прогнозам, в 2014 США посетит рекордное количество туристов из России. Это произойдет благодаря введению новых трехлетних многоразовых виз, выдаваемых посольством и консульствами США по всей России, более быстрому оформлению виз, а также дополнительным опциям перелетов, таких как летние рейсы Якутских авиалиний.

ZRPRESS.RU, Владивосток.