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Дальний Восток станет одним большим Свободным портом
30 ноября в 14.00 в Общественной палате РФ пройдет "нулевое чтение" законопроекта о «О свободном порте Дальнего Востока», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Законопроект регулирует отношения, связанные с созданием и функционированием свободного порта Дальнего Востока. В эту территорию предлагается включить ряд муниципальных образований Камчатского края, Хабаровского края, Сахалинской области и Чукотского автономного округа. В основу законопроекта положен механизм правового регулирования свободного порта Владивосток (также проходивший неоднократное обсуждение в стенах Общественной палаты РФ), сообщает деловая газета «Золотой Рог».
На территории свободного порта Дальнего Востока авторы законопроекта предлагают создать особые условия для инвестиций, государственное софинансирование, специальные органы управления и иные меры государственной поддержки. Разработчики полагают, что представленные в законопроекте изменения обеспечат резидентам свободного порта Дальнего Востока конкурентоспособные условия ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Модераторы: председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Лидия Михеева, председатель Комиссии по развитию реального сектора экономики Сергей Григорьев.
Фото Андрея САВИНА.
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