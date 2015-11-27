Дальний Восток станет одним большим Свободным портом

30 ноября в 14.00 в Общественной палате РФ пройдет "нулевое чтение" законопроекта о «О свободном порте Дальнего Востока», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Законопроект регулирует отношения, связанные с созданием и функционированием свободного порта Дальнего Востока. В эту территорию предлагается включить ряд муниципальных образований Камчатского края, Хабаровского края, Сахалинской области и Чукотского автономного округа. В основу законопроекта положен механизм правового регулирования свободного порта Владивосток (также проходивший неоднократное обсуждение в стенах Общественной палаты РФ), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На территории свободного порта Дальнего Востока авторы законопроекта предлагают создать особые условия для инвестиций, государственное софинансирование, специальные органы управления и иные меры государственной поддержки. Разработчики полагают, что представленные в законопроекте изменения обеспечат резидентам свободного порта Дальнего Востока конкурентоспособные условия ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Модераторы: председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Лидия Михеева, председатель Комиссии по развитию реального сектора экономики Сергей Григорьев.

Фото Андрея САВИНА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.