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Дальний Восток станет одним большим Свободным портом

27 Ноября 2015, 17:05 | Дальний Восток

30 ноября в 14.00 в Общественной палате РФ пройдет "нулевое чтение" законопроекта о «О свободном порте Дальнего Востока», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Законопроект регулирует отношения, связанные с созданием и функционированием свободного порта Дальнего Востока. В эту территорию предлагается включить ряд муниципальных образований Камчатского края, Хабаровского края, Сахалинской области и Чукотского автономного округа. В основу законопроекта положен механизм правового регулирования свободного порта Владивосток (также проходивший неоднократное обсуждение в стенах Общественной палаты РФ), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На территории свободного порта Дальнего Востока авторы законопроекта предлагают создать особые условия для инвестиций, государственное софинансирование, специальные органы управления и иные меры государственной поддержки. Разработчики полагают, что представленные в законопроекте изменения обеспечат резидентам свободного порта Дальнего Востока конкурентоспособные условия ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Модераторы: председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Лидия Михеева, председатель Комиссии по развитию реального сектора экономики Сергей Григорьев.

Фото Андрея САВИНА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: ДФО  законопроект  свободный порт  Дальний Восток 



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Комментарии

  • 36213:54, 27.11.2015#

    Как только Аляска подаст заявку на вхождение в Порно-Франко, так процесс сразу пойдет, а так будет всё стоять колом.

  • 36213:54, 27.11.2015#

    Как только Аляска подаст заявку на вхождение в Порно-Франко, так процесс сразу пойдет, а так будет всё стоять колом.

  • Есаул17:49, 02.12.2015#

    И даже если Аляска подаст заявку на вхождение в порто-франко, Дальний Восток и Приморье в него не войдут.

  • Есаул17:49, 02.12.2015#

    И даже если Аляска подаст заявку на вхождение в порто-франко, Дальний Восток и Приморье в него не войдут.

  • Есаул17:50, 02.12.2015#

    И даже если Аляска подаст заявку на вхождение в порто-франко, Дальний Восток и Приморье в него не войдут. Приморье не знает куда входить!!!

  • Есаул17:51, 02.12.2015#

    И даже если Аляска подаст заявку на вхождение в порто-франко, Дальний Восток и Приморье в него не войдут. Приморье не знает куда входить!!!

  • Есаул17:51, 02.12.2015#

    И даже если Аляска подаст заявку на вхождение в порто-франко, Дальний Восток и Приморье в него не войдут. Приморье не знает куда входить!!!

  • Кристина 22:37, 28.11.2015#

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