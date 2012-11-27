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На обучение россиян в лучших мировых вузах выделят 4,5 млрд рублей
«Финансовое обеспечение реализации программы за счет ассигнований, предоставленных из федерального бюджета, составит не менее 4,5 млрд рублей. При этом расходы на организацию обучения и сопутствующие расходы, покрываемые за счет средств программы, как правило, не могут превышать сумму, эквивалентную 1,5 млн рублей на одного российского гражданина по курсу ЦБ РФ на день принятия решения о направлении российского гражданина на обучение», - говорится в пояснительной записке к проекту указа президента России о программе «Глобальное образование» на 2012-2015 годы, передает РИА «Новости».
Цель программы - повышение конкурентоспособности российского высшего профобразования и науки, качества государственного и муниципального управления, управления в высокотехнологичных компаниях, организациях социальной сферы и создание социальных лифтов, стимулирующих российскую молодежь на достижение успеха и самореализацию через получение образования на уровне мировых стандартов, отмечается в проекте приказа.
Согласно документу, ежегодно с 2013 года по 2015 год на обучение россиян будет направляться 1 млрд 500 млн рублей. Получить образование за счет государства можно будет в иностранных вузах, входящих в перечень, утвержденный правительством РФ, чьи дипломы автоматически признаются на территории России. В список вошли вузы более чем 20 государств, в том числе США, Великобритании, ФРГ, Швейцарии, Дании, Финляндии, ЮАР, Южной Кореи и Японии. Среди вузов - университет Лозанны, Мичиганский университет, Гарвардский университет, Болонский университет, Оксфордский университет.
Отбирать участников программы будут специально созданные комиссии, но есть несколько условий - человек должен получить высшее образование в российском университете, самостоятельно поступить в зарубежный вуз и обязательно вернуться на работу в Россию, в противном случае ему придется отдать деньги, которые государство потратило на его образование.
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