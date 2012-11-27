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России нужен свой рейтинг вузов

27 Ноября 2012, 15:44 | Дальний Восток

Россия могла бы разработать новый международный рейтинг вузов. С таким заявлением на заседании научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации выступил ректор МГУ Виктор САДОВНИЧИЙ. Об этом пишет «Российская газета».

Дело в том, что престижные международные рейтинги рассчитаны на англосаксонскую систему образования и не учитывают особенности наших вузов. В итоге - мы там всегда не на лучших позициях.

- Наша система образования строится на иных принципах. У нас своя система координат, - рассказал Виктор Садовничий. - Почему-то никто не пишет о том, что по уровню математического образования мы - сильнейшие, а по соотношению числа преподавателей и студентов выходим на первое место в мире.

Международными рейтингами недовольна не только Россия. По словам Садовничего, сильнейший университет Германии - Мюнхенский - недавно заявил, что не будет больше участвовать в рейтингах и присылать свои документы. Самое любопытное, что этот университет входит в десятку сильнейших англосаксонских рейтингов.

Помощник президента, экс-министр образования Андрей ФУРСЕНКО коллегу поддержал: «В тех рейтингах, к примеру, учитывается дальнейшее трудоустройство выпускника. У нас такой статистики нет. Мы не можем сказать, куда уходят и каких успехов достигают наши выпускники. А это важнейший критерий».

«В рейтинги могут попасть лишь университеты, где представлены все или подавляющая часть программ подготовки, то есть подобные классическим университетам Запада. На этом основана принятая в мире система рейтингования, - говорит Ефим ПИВОВАР, ректор РГГУ. - Именно поэтому в свое время многие наши вузы «записывались» в университеты. Но, скажем, Московская консерватория никогда не войдет в подобный рейтинг. Хотя во всем мире знают, что наше музыкальное образование одно из лучших. Это же касается театральных, хореографических училищ, гуманитарных, архитектурных, лингвистических вузов».

Как сообщает РИА «Новости», министр образования и науки РФ Дмитрий ЛИВАНОВ считает, что формированием российского международного рейтинга вузов должны заниматься рейтинговые агентства, а не федеральные органы исполнительной власти.

«Что касается российского рейтинга, это вопрос рейтинговых агентств. Мы считаем, что федеральная исполнительная власть такие рейтинги не должна формировать, хотя мы будем оказывать таким людям методическую поддержку, если такой рейтинг будет формироваться», - сказал он.

Министр подчеркнул, что во всем мире рейтинги вузов формируются экспертами, СМИ, то есть гражданским обществом.

«Такие инициативы уже есть в России, если некоторые из них продвинутся достаточно далеко, так, что сумеют получить авторитет в международном академическом сообществе, мы их будем поддерживать», - заключил Ливанов.

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