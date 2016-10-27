По России разносится "вирус Итурупа", который не поддается лечению

Медико-просветительская экспедиция "Рубежи России" отметила свой десятилетний юбилей работы на Курилах

В Курильске, провожая 16-ю медико-просветительскую экспедицию «Рубежи России», Юрий СВЕТЛИКОВ, генеральный директор АО «Гидрострой», произнес свое фирменное напутствие: «Уверен, что вы успели заразиться «вирусом Итурупа», от которого себя не вылечите никогда. Тот, кто провел на острове больше трех дней, не может в него не влюбиться, и вы будете тосковать и стремиться вновь приехать сюда», пишет журнал "Дальневосточный капитал".





Досье «Дальневосточного капитала»: Итуруп (площадь 3200 кв. км) - самый крупный остров Большой гряды Курильских островов, входит в состав Курильского городского округа Сахалинской области. На 1 января 2016 года численность постоянного населения составила 5934 человека, т.е. всего 1,85 человека на один квадратный километр. Итуруп (в переводе с языка айнов) - «большой лосось».

Верный диагноз

Учитывая, что 16 врачей по самым востребованным узким специальностям из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре вели прием жителей в Курильской центральной районной больнице десять дней, «вирус Итурупа» успел не только поселиться в их душах, но и крепко засесть. При этом в составе экспедиции «Рубежи России», которая работает здесь десятый год, почти половина докторов «больны» островом хронически и приезжают в девятый, пятый, третий раз. Чтобы вновь попасть сюда, врачи берут отпуск, а также необходимое для работы медицинское оборудование, и летят на Итуруп.

Досье «Дальневосточного капитала»: В 2007 году Центр национальной славы совместно с компанией «Гидрострой» при участии Александра ВЕРХОВСКОГО, лауреата Международной премии Фонда Андрея Первозванного «За веру и верность», при поддержке правительства Сахалинской области начали благотворительный проект - медико-просветительскую экспедицию «Рубежи России». Сначала раз в год, а с 2012 г. два раза - весной «детская», а осенью «взрослая» команда ведет прием местного населения Итурупа. За 10 лет более 220 врачей-волонтеров, включая кандидатов и докторов медицинских наук, пройдя конкурсный отбор, стали участниками проекта, подобного которому нет в России.

Всем курильчанам хорошо бы иметь богатырское здоровье и крепкие нервы, ведь попасть на прием к узкому специалисту, например гастроэнтерологу, эндокринологу, онкологу, кардиологу и другим можно только в Южно-Сахалинске, а это - дорогое удовольствие. Нужно отпроситься с работы, взять билеты на самолет - туда 5200 и обратно, если нет родственников, то нужна гостиница, а если вмешается непогода, то можно и «застрять» на несколько дней. А когда в местной газете «Красный маяк» тиражом в 600 экземпляров пишут, что «врачи прилетели», то можно за два-три дня обойти нужных докторов всей семьей. Так жители Курильска, поселков Рейдовый, Китовый, Рыбаки и поступают. Кто-то ждет экспедицию, чтобы посмотрели течение болезни и сверили курс лечения, кто-то идет ради профилактики, что тоже радует Евгения ДЕМЯНИШИНА, главного врача Курильской ЦРБ. Ведь русский человек в больницу не пойдет, пока «не прижмет», а тут есть повод – врачи столичные, пять кандидатов и один доктор медицинских наук, все специалисты высокой квалификации, многие, давно уже знакомые.





Своих пациентов девятый год подряд принимает«ветеран» медико-просветительского движения « Рубежи России » Сергей ЛУТЧЕНКО, эндоскопист (НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск 1, ОАО «РЖД»).





Врачи осеннего «призыва» представили ведущие клиники ОАО «РЖД», Федерального медико-биологического агентства, ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера», Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет, Главный военный клинический госпиталь им. Академика Н.Н.Бурденко, международную клинику «МЕДЕМ», НИИ Скорой помощи им И.И. Джанелидзе, клиники министерства здравоохранения Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Хабаровскую больницу ДВОМЦ и другие.

В сентябре в Курильске консультации по 13 узким специальностям, по строгой статистике главного врача экспедиции «Рубежи России» с пятилетним стажем Натальи ШЕВЧЕНКО, зам. главного врача НУЗ «Отделенческая больница на ст. Комсомольск (ОАО «РЖД»), смогли получить 1918 человек. Было зарегистрировано 1676 заболеваний, из них 655 выявлены впервые.

Гергана СТОЯНОВА, к.м.н., офтальмолог из ФГБУ "Поликлиника N3" Управления делами Президента РФ (Москва), впервые в "Рубежах России".



Сергей ХОРУК, директор Хабаровского филиала ФГБУ "Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства России", прилетел на Итуруп второй раз.

Елена МУРАСЕЕВА, кардиолог, ведущий научный сотрудник НУЗ Научного клинического центра ОАО "РЖД", к.м.н (Москва), носит в своем сердце «вирус Итурупа» третий год.

Без отрыва от путины

Время осенней медицинской «вахты» выбрано не случайно. В путину на Итурупе работает максимальный кадровый состав «островообразующих» предприятий - рыбоперерабатывающих заводов «Ясный» и «Рейдово», а также рыбоводных заводов по воспроизводству тихоокеанских лососей «Янкито», «Рейдовский», «На острове Лебедином». Все они входят в АО «Гидрострой».





Досье «Дальневосточного капитала»: В июле 2016 года АО «Гидрострой» отметило свое 25-летие. Группа компаний «Гидрострой» объединяет предприятия, занимающиеся промыслом, переработкой водных биоресурсов, искусственным воспроизводством лососевых, производственным и гражданским строительством на Итурупе, Шикотане, Сахалине. В холдинге трудится более 5000 человек, на время путины дополнительно привлекаются еще 1500. Рыбаками компании ежегодно добывается более 200 тыс. тонн водных биоресурсов. 1300 тонн рыбы-сырца в сутки способны принять четыре рыбоперерабатывающих комплекса. Около 50% всех налоговых отчислений предприятий рыбохозяйственной отрасли Сахалинской области приходится на долю АО «Гидрострой».

Чтобы как можно больше сотрудников компании смогли пройти обследование и получить консультацию специалиста, «кабинет» врача появляется прямо на предприятии. Александр СТЕПОЧКИН, онколог-маммолог (Москва), вел дополнительный прием в пос. Рейдово работниц «Курильского рыбака». Вся бригада врачей выезжала и в поселок Горячие Ключи.

Александр СТЕПОЧКИН, онколог-маммолог (Москва), на Итурупе в составе экспедиции врачей-волонтеров поработал уже третий раз.

На территории одного из крупнейших в Сахалинской области производителей рыбопродукции - ЗАО «Курильский рыбак» - вопрос «А вы давно на Итурупе и как сюда попали» даже задавать не стоит. Стабильно 30% кадрового состава - местное население (на конец июля в Курильском ГО зарегистрировано всего лишь 17 безработных), а остальные 70% - вахтовики, но с большим стажем - от трех до семи и более лет. Среди них есть и отмеченные наградой «Гидростроя» «За преданность предприятию». Если человек приезжает на путину второй, третий год, он получает доплату.

На вопрос «откуда», сколько бы раз его не повторял, ответ один: «Из самого нищего края России, с Алтая».

«Так ведь Алтайский край называют золотым?!! Красиво у вас, да и... Василий Макарович Шукшин там родился...», - пытаюсь оправдать и скрыть свое удивление.

«На Итурупе - красота, здесь плотют!», - с ударением на «о» ответила мне буфетчица «Курильского рыбака», разводя руками, то ли чтобы «обнять» залитую солнцем бухту, в которой стоит рыбоперерабатывающий завод, то ли чтобы до меня быстрее дошел смысл фразы.

За три-четыре месяца путины, а в этом году она «тьфу-тьфу… удачная», здесь зарабатывают столько, что хватает на дорогу домой с подарками, и оставшийся год всей семье, и, конечно, еще на авиабилет к новой вахте.

Курильск строится

Можно смело утверждать, что Курильск строится на глазах постоянных участников «Рубежей России».





Дороги в Курильске - на зависть всем. Факт бесспорный.

Еще и полгода не прошло, как распахнул двери новенький Дом культуры и спорта. Сразу видно – строили на вырост. Под одной крышей и удобный концертный зал с большой сценой и всем необходимым оборудованием, и библиотека с компьютерным классом. Сюда же переехал Курильский краеведческий музей, который недавно отметил свое 30-летие. Его фонды насчитывают свыше 6000 единиц хранения, а интерактивным стендам могут позавидовать и столичные музеи. Начал работу и спортивный комплекс с баскетбольной площадкой, бассейном на три дорожки и тренажерным залом в зеркалах. «Если кто-то из врачей захочет остаться, мы готовы принять! Только за I полугодие у нас построены два 21-квартирных жилых дома по ул. Гидростроевская, общей площадью 2,164 тыс. кв. м, и новый детский сад на 110 мест», - приглашает Татьяна БЕЛОУСОВА, глава муниципального образования «Курильский городской округ». В начале истории «Рубежей России» она принимала экспедицию как организатор, работая в компании «Гидрострой», а теперь встречает своих давних друзей-врачей уже как хозяйка территории.

В Курильске почти на каждом здании - российский флаг - яркий, даже на фоне серого неба, как «ответ» на застарелый вопрос о «спорности острова» всем приезжим и японским соседям, которые считают Итуруп частью округа Немуро префектуры Хоккайдо.

За жизнь...

Несмотря на то, что бригада врачей работала в Курильской ЦРБ девять дней с учетом и субботы, и воскресенья, очереди и к концу вахты не уменьшались. Кто-то из специалистов отказывался от обеда, видя под дверью новых пациентов и тех, кто уже пришел с результатами назначенных анализов, чтобы получить курс лечения. Кто-то задерживался на час после. С одной стороны, количество посетителей радовало, подтверждая необходимость и востребованность экспедиции, с другой, было ясно, что всех желающих принять не успеют.



Увидев на мне фирменную куртку с эмблемой «Рубежи России» как у врачей, мой собеседник, Семеныч, так он представился, хлопнул себя колену: «А вам что, кабинета не хватило?! Слоняетесь по коридору! Вон сколько народу!»

«Так я не врач, а журналист из «Дальневосточного капитала», журнал такой есть во Владивостоке, немного фотограф, у меня своя работа, - попыталась оправдаться я, вынимая из рюкзака в качестве аргумента фотокамеру.

«Ну так и что? – не унимался Семеныч, - думаете, нам нечего для газеты рассказать. Требуйте кабинет, пусть напишут на двери «Журналист», и у вас очередь будет. Вот, записывайте, есть проблемы у нас: автобус всего лишь три раза в день по Курильску ходит - не только для жены моей проблема, пешком в поликлинику не набегаешься. На «Почту России» все жалуются, ведь к нам на остров только почтой все завозится, а там одни женщины работают, сами контейнеры с посылками разгружают, грузчиков-то нет! А связь у нас какая!?? Да что там связь, к конторе «Ростелеком» даже подойти страшно - штукатуркой зашибет! Внук интернетом «аацки» не доволен, такое слово понимаете?! Автозаправку давно построили, а не работает. Машин вон сколько, а где все заправляются? Мы-то знаем, а вы про это напишите! Ну и самое главное... Записываете? С транспортом большие проблемы. Если приспичит, то в Южно-Сахалинск, до которого лету час с небольшим, не попасть, билетов нет!»

И тут подошла очередь моего собеседника к врачу, тяжело вставая со скамейки, он обернулся, будто что-то хотел добавить: «Ноги шибко затекли, да и вы свои разомните, «Ростелеком» тут за забором в трех шагах!»

Вот так выглядит здание, на котором висит табличка с «Ростелекомом» и добавить нечего.

С Семенычем не поспоришь... Добраться до острова можно морским и авиационным транспортом. Воздушное сообщение с Сахалином осуществляется ОАО «Авиакомпания «Аврора» совместно с филиалом «Аэропорт «Итуруп» КП «Аэропорты Курильских островов». Всего лишь два года назад введен в строй самый долгожданный объект Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2007-2015 годы» - аэропорт «Итуруп». И уже сегодня он слишком мал для нужд острова. Строили его из расчета приема единовременно 35 пассажиров, а уже приходится по 50 - семь рейсов в неделю. Стоит ли говорить, что билетов на рейс Южно-Сахалинск – Курильск и обратно на ноябрь уже нет, не говоря о приближающихся новогодних праздниках. Если пассажир зазевается и приедет в аэропорт минут за десять до конца регистрации, его место будет уже занято. Есть и погодная заноза. На наших глазах, самолет, долетевший до Итурупа, развернулся над посадочной полосой и из-за низкого тумана улетел обратно в Южно-Сахалинск.

Морскому перевозчику, обеспечивающему пассажирское сообщение между Сахалином и Курильским островами, ЗАО «Морская компания «Сахалин-Курилы», тоже приходится нелегко. Если теплоход «Поларис» встал на ремонт, то «Игорь Фархутдинов» не справляется с растущим грузовым и пассажиропотоком, а желающих побывать на острове с каждым годом становится все больше.

Мечта туриста

Именно транспортная составляющая стала самым больным местом для развития туризма, ведь «вирус Итурупа» «разносят» по России не только врачи. Туристы летят и наши, и зарубежные. Одной недели на острове не хватает, жалуются путешественники.

Посмотреть хочется все - и красивейшие вулканы - Богдан Хмельницкий, Баранского, Атсонупури, и причудливые нагромождения скал из застывшей лавы - Янкито, и Белые скалы из вулканической пемзы, и Черные скалы, и Стену Водопадов, кстати, рукотворную.



Уникальная зона отдыха построена и у вулкана Баранского. В изумрудных бассейнах серной речки Кипящая купаться и принимать оздоравливающие процедуры можно круглый год.

Обязательно надо побывать и принять минимум 10 сеансов в водно-оздоровительном комплексе «Ванночки», который построил и продолжает благоустраивать «Гидрострой». Вода здесь газонасыщенная, хлоридно-натриевая с содержанием метакремниевой кислоты, брома и бора. Источники прошли исследования и в 2010 году получили сертификат. В термах можно лечить полиартрит, артрит, радикулит, ревматизм, экземы и дерматиты. Очень эффективно процедуры помогают при стрессовых состояниях, кроме того воду из термального источника, которая наполняет «Ванночки», можно еще и пить по рекомендации врача.

Как заверил Павел КУЛЕШ, ортопед-травматолог из Санкт-Петербурга, участвующий в экспедиции «Рубежи России» уже второй раз, «жители Итурупа могут в полном объеме получать санаторно-курортное лечение, благодаря уникальным условиям для бальнеологических процедур за счет имеющихся многочисленных источников с серной и радоновой водой, не покидая остров».

Итуруп - «большой лосось»

Сентябрь - лучшее время и для так называемого промышленного туризма. От возможности побывать в цехах рыбоперерабатывающего или рыборазводного заводов не отказывается никто, а компании «Гидрострой», которая активно занимается и туристическим направлением, есть что показать.

Икорный цех «Рейдово» способен выдавать свыше 20 тонн лососевой икры в сутки. Прежде чем в него попасть на экскурсию, необходимо переодеться как в операционную. Кроме того впечатляет общая стерильность и инструментарий, хорошо знакомый врачам. Фото на память у конвейера с икрой - обязательный пункт программы.

На Итурупе не только производят деликатесную продукцию, но и выпускают в море одну треть от общероссийского объема молоди тихоокеанских лососей.

На фирменную палтусовую рыбалку нам попасть не удалось. Как утверждают рыбаки, вес морского трофея - белокорого палтуса - может достигать 100 кг. Так что туристов, желающих выйти в море, хоть отбавляй. Быть может следующим, 17-м «Рубежам России», повезет!

Зато нам выпало первыми побывать в новом гостевом доме «Янкито», который построил «Гидрострой» у подножия вулкана Богдан Хмельницкий на берегу бухты Гремучий пляж. VIP-отель возведен по индивидуальному дизайну из натурального дерева. Девять комфортабельных номеров с фирменными названиями «Нерпа», «Лиса», «Медведь», «Чайка» и другие готовы к приему самых взыскательных гостей.

Новый гостевой дом «Янкито», общей площадью 1500 кв.м, «вырос» рядом с одноименным базальтовым плато. В отеле созданы все условиях и для проведения бизнес-конференций и семинаров, и для полноценного комфортного отдыха.



Татьяна КАЛЕВА, акушер-гинеколог, заместитель главного врача по контролю качества оказания медицинской помощи и работе с пациентами ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера» (Санкт-Петербург), оставила в новенькой книге отзывов гостевого дома «Янкито» благодарности и впечатления восхищенных участников экспедиции.

Художник и мастер на все руки Михаил ПОГРЕБНОВ о доме-красавце «Янкито» знает всё до малейших деталей, а мелочей здесь нет. И резной медведь, и часы-штурвал, и золотая рыбка, и... всего не перечислить, - каждый элемент дизайна имеет свою историю и особое предназначение. Эскизы Михаила Валентиновича легли в основу красивейших витражей в ресторане и зале с камином, в оформление номеров и прилегающей территории. И еще у него всегда найдется подарок для гостей, сделанный своими руками.

Плато Янкито - награмождение причудливых скал на берегу моря, сформированных из застывшей вулканической лавы - излюбленное место для фотосессии. На острове - волны в небе, а облака в море. Москвичка Василиса ЦЕДРИК, специалист Управления делами Центра национальной славы, давно «заражена» «вирусом Итурупа». Радостная новость

В заключительный день экспедиции, после встречи врачей с жителями, раздался звонок от Виктора ГЛУШКО, заведующего родильным отделением Курильской ЦРБ: «Мы родили!». В семье Молотовых появился на свет Богдан – 3,550 кг веса и 53 см роста. Это уже второй ребенок в семье, и сестренка Диана тоже ждала его с нетерпением. На одного жителя Итурупа стало больше!





Такая новость - лучший подарок всем участникам 16-й медико-просветительской экспедиции. Дай бог малышу и его семье крепкого здоровья! Уже весной врачи из «детской» команды смогут познакомиться с ним и узнать, как он себя чувствует.

10-летняя история

«По ряду показателей в осуществлении медицинской помощи Сахалинская область входит в число лучших среди регионов Дальнего Востока. В этом, безусловно, есть вклад и медико-просветительской экспедиции «Рубежи России», и мы заинтересованы в том, чтобы проект продолжал свою работу», - поздравляя участников проекта с десятилетием, подчеркнула Ирина ХЕГАЙ, заместитель директора департамента организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Сахалинской области.





Владимир МИЩЕНКО, заместитель директора Центра национальной славы и Фонда Андрея Первозванного, курирует программу «Рубежи России».

«В честь юбилея хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в нашем деле. Идея медико-просветительской экспедиции «Рубежи России» принадлежит Олегу АТЬКОВУ, космонавту, врачу и ученому, Герою Советского Союза. Вместе с Фондом Андрея Первозванного и Центром национальной славы была определена основная цель программы - укрепление связей между жителями разных регионов России, оказание медицинской, культурно-просветительской и духовной поддержки нашим соотечественникам, живущим на границах нашей Родины. Идею сразу поддержала компания «Гидрострой», работающая на Курилах и Сахалине – самых дальних наших рубежах. И вот уже десять лет всю финансовую поддержку и организацию комфортных условий для работы врачей на Итурупе осуществляет «Гидрострой» - наш надежный партнер, болеющий душой за свою территорию и людей, живущих здесь. Наша экспедиция уже перешла на круглогодичный режим работы. Врачи Курильской ЦРБ держат он-лайн связь с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска, всегда есть возможность оперативно получить необходимую консультацию, а мы уже начинаем подбирать специалистов, которые приедут на Итуруп весной», - рассказал «Дальневосточному капиталу» Владимир МИЩЕНКО, заместитель директора Центра национальной славы.

Марина БОЖКО. Фото автора и Григория ИВАННИКОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2016 год.