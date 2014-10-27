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Приморский бизнес приглашается к участию в конкурсе качества "ГЕММА"

27 Октября 2014, 15:15 | Дальний Восток

Предприниматели Приморья приглашаются к участию в самом масштабном конкурсе качества в России – «Лучшие товары и услуги - ГЕММА», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Конкурс качества, учрежденный Государственными органами контроля качества РФ, проводится в 12-й раз в регионах Приволжья, Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Как сообщили в департаменте экономики и стратегического развития Приморья, в 2012 году конкурс получил статус государственного и, по итогам последних лет, является самым масштабным конкурсом качества в стране.

Главным критерием конкурсной оценки является потребительское качество и безопасность выпускаемой продукции. В прошлом году финалистами конкурса стали 43 предприятия Приморского края. В настоящее время проводится активная работа в 57 странах мира по реализации Международного Проекта «Лучшие товары и услуги - ГЕММА».

В состав независимой экспертной комиссии по оценке качества продукции и услуг приглашаются аккредитованные эксперты сертификационных органов, аккредитованных лабораторий и ведущие специалисты контрольных и надзорных органов регионов, научные сотрудники образовательных и научно-исследовательских институтов, Торгово-промышленной палаты Приморья.

Принять участие в конкурсе в 2014 году могут предприниматели, ведущие деятельность в следующих сферах:

– товары, продукция, современные технологии и услуги в пищевой, легкой и других отраслях промышленности;

– услуги для населения;

– здоровый образ жизни, медицина, фармацевтика, биотехнологии;

– электроника, информационные технологии и нанотехнологии;

– средства и системы безопасности и связи;

– строительные и отделочные материалы, новые технологии и услуги в строительстве;

– деревообработка и глубокая переработка древесины;

– металлообработка, металлургия;

– нефть, газ, геология;

– инновации, технологии и услуги в различных сферах деятельности (наука, образование, консалтинг, издательство, финансы, торговля и другие).

Заявки принимаются до 31 ноября. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в оргкомитете конкурса по телефонам: 8 (383) 228-00-82, 233-39-79, 292-28-99; konkurs.gemma@ngs.ru, gemma2004@yandex.ru.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: бизнес  предприниматель  конкурс 



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