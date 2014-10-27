Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский бизнес приглашается к участию в конкурсе качества "ГЕММА"
Предприниматели Приморья приглашаются к участию в самом масштабном конкурсе качества в России – «Лучшие товары и услуги - ГЕММА», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Конкурс качества, учрежденный Государственными органами контроля качества РФ, проводится в 12-й раз в регионах Приволжья, Сибири, Урала и Дальнего Востока.
Как сообщили в департаменте экономики и стратегического развития Приморья, в 2012 году конкурс получил статус государственного и, по итогам последних лет, является самым масштабным конкурсом качества в стране.
Главным критерием конкурсной оценки является потребительское качество и безопасность выпускаемой продукции. В прошлом году финалистами конкурса стали 43 предприятия Приморского края. В настоящее время проводится активная работа в 57 странах мира по реализации Международного Проекта «Лучшие товары и услуги - ГЕММА».
В состав независимой экспертной комиссии по оценке качества продукции и услуг приглашаются аккредитованные эксперты сертификационных органов, аккредитованных лабораторий и ведущие специалисты контрольных и надзорных органов регионов, научные сотрудники образовательных и научно-исследовательских институтов, Торгово-промышленной палаты Приморья.
Принять участие в конкурсе в 2014 году могут предприниматели, ведущие деятельность в следующих сферах:
– товары, продукция, современные технологии и услуги в пищевой, легкой и других отраслях промышленности;
– услуги для населения;
– здоровый образ жизни, медицина, фармацевтика, биотехнологии;
– электроника, информационные технологии и нанотехнологии;
– средства и системы безопасности и связи;
– строительные и отделочные материалы, новые технологии и услуги в строительстве;
– деревообработка и глубокая переработка древесины;
– металлообработка, металлургия;
– нефть, газ, геология;
– инновации, технологии и услуги в различных сферах деятельности (наука, образование, консалтинг, издательство, финансы, торговля и другие).
Заявки принимаются до 31 ноября. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в оргкомитете конкурса по телефонам: 8 (383) 228-00-82, 233-39-79, 292-28-99; konkurs.gemma@ngs.ru, gemma2004@yandex.ru.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
- Фильм об иконе Пресвятой Богородицы "Умиление Градоякутская" расскажет о святыне Якутии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы