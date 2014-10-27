Стрелки часов не перевели в Камчатском крае и Чукотском автономном округе

Россия окончательно переходит на зимнее время в последние выходные октября. Впрочем, у этого решения до сих пор есть как сторонники, так и противники.

Россияне в последний раз переведут часы на час назад 26 октября в 2:00 по местному времени. Соответствующий закон N 248-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об исчислении времени" президент РФ Владимир Путин подписал 21 июля.

Согласно документу, ряд регионов России стрелки все же переводить не будет. Так, стрелки часов не переведут в Удмуртии, Самарской, Кемеровской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Зато в Забайкальском крае и Магаданской области стрелки переведут на два часа назад.

В настоящее время Россия живет в "летнем" времени. Решение отказаться от перевода стрелок часов два раза в год принял в феврале 2011 года занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев. Весной 2011 года Россия в последний раз перешла на "летнее" время и стала единственной страной в мире, живущей в таком режиме круглый год.

Впрочем, решение Медведева оказалось непопулярным, и предложения отменить новшество появились практически сразу. А в начале 2014 года соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

Закон приняли 1 июля 2014 года во втором и в третьем, окончательном, чтении, затем его одобрил Совет Федерации. Однако с зимы он прошел непростой путь и вызвал немало споров. Законопроект внесла на рассмотрение большая группа депутатов от всех фракций. Первое чтение инициатива прошла при поддержке 436 парламентариев, а после вопрос возвращения к "зимнему времени" еще раз обсудили в межфракционной рабочей группе с участием вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, представителей региональных парламентов и, в частности, правительства Москвы.

До этого в правительстве РФ не раз заявляли, что возвращаться к "зимнему" времени нецелесообразно, а кабинет министров дважды направлял отрицательные заключения на соответствующие законопроекты и больше возвращаться к этому вопросу не планировал. Но депутаты все же решили изменить существующий порядок вещей.

Теперь, согласно принятому закону, московское время будет соответствовать часовому поясу в национальной шкале времени РФ UTC (SU) +3, а сезонный перевод времени в России отменен. На территории страны устанавливается 11 часовых зон. Их обозначение и нумерация часовых поясов ведется в соответствии с системой часовых зон всемирного координирования времени UTC. При исчислении местного времени в часовых зонах за исходное принимается московское время.

Таким образом, в 1-й часовой зоне (московское время минус 1 час) будет Калининградская область. Во 2-й зоне окажутся, в частности, Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Коми, Крым, Севастополь, Татарстан, Чечня.

В 3-ю часовую зону (МСК+1) попадут Удмуртия и Самарская область, которые в настоящее время живут по московскому времени. 4-я часовая зона (МСК+2) - это Башкирия, Пермский край, Курганская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

В 5-й часовой зоне (МСК+3) будут Республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская, Омская и Томская области; в 6-й часовой (МСК+4) - Тува, Хакасия, Красноярский край и Кемеровская область; в 7-й часовой (МСК+5) - Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область. В 8-й часовой зоне (МСК+6), в числе прочих, окажутся некоторые области Якутии, город республиканского значения Якутск и Амурская область.

9-я часовая зона (МСК+7) – это также районы Якутии, Южно-Сахалинск, Хабаровский край и Еврейская автономная область; 10-я часовая зона (МСК+8) - районы Якутии, Сахалинская область, а именно, Северо-Курильский район; 11-я часовая зона (МСК+9) - Камчатский край и Чукотский автономный округ.

В Минздраве заверили, что грядущий переход на "зимнее" время существенно не повлияет на здоровье россиян, а правильный отдых и хороший сон помогут избежать стресса из-за перевода стрелок.

"Человеку всегда приходится мобилизовывать свой организм, чтобы адаптация прошла лучше. Рекомендуется правильный отдых, хороший сон, в редких случаях рекомендуется пищевая добавка, которая содержит мелатонин - она позволяет человеку лучше адаптировать биологические часы", - сообщил "Интерфаксу" главный терапевт Минздрава России Александр Чучалин. Он добавил, что в целом нас ждут позитивные изменения, и людям стоит воспринимать их как должное.

Однако лишь в ряде российских регионов согласны с нововведением. В частности, в Республике Алтай видят очевидный экономический эффект от перевода часов. Так, по данным пресс-центра республиканского правительства, который ссылается на главу региона Александра Бердникова, жители субъекта с переходом на "зимнее" время сократят до 3% потребление электроэнергии.

"Для нашего горного региона переход актуален с точки зрения самочувствия жителей. Сократится негативное влияние короткого светового дня зимой, а летом день будет использоваться более полно и эффективно. Перевод на зимнее время даст и экономический эффект: только на электрической энергии мы сможем сэкономить порядка 60 млн рублей - по прогнозам экономистов, ее потребление снизится на 2,5 - 3%", - заявил Бердников.

Кроме того, новое исчисление времени позволит республике находиться в одинаковых условиях с государствами Средней Азии, Турцией и Китаем, а также сократит временной разрыв со странами Европы.

Менее оптимистично смотрят на предстоящие изменения на Сахалине. Например, губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин заявил, что перевод стрелок часов сократит светлое время суток в регионе.

"Здесь было много предложений и профессионалов, и непрофессионалов. Не услышали не только нас, но и многих других. Но оторваться от Хабаровска и Владивостока и уйти в восьмичасовую зону с разницей на 1 час с этими регионами - неудобно для работы", - констатировал он.

Хорошавин напомнил, что Сахалинская область достаточно долго жила в 8-ом часовом поясе (с разницей с Москвой в 8 часов), но в конце 1990-х годов, по решению областной власти, перешла в семичасовой пояс. Губернатор добавил, что если очередной переход в новое время окажется некомфортным для жителей области, и они четко выразят свое недовольство, власти субъекта обсудят с федеральным правительством вопрос об изменении часового пояса.

В Удмуртии, в которой хоть и не будут переводить стрелки часов, очередной раз изменится часовой пояс. Однако руководство региона относится к переменам менее категорично, чем на Сахалине.

Глава Удмуртии Александр Соловьев отметил, что если граждане республики захотят вернуться к московскому времени, это можно будет сделать снова.

"На все воля наших граждан Удмуртской Республики. Не проблема согласовать в Государственном Совете и выйти с законодательной инициативой. Я думаю, никто против не будет", - сказал глава республики.

Помимо вечных споров о пользе и вреде того или иного исчисления времени грядущий перевод стрелок традиционно выльется в ряд мелких неудобств для жителей страны. Так, в ночь перехода на "зимнее" время поезда в России будут ходить по особому графику.

"В переходный период будет обеспечен беспрепятственный пропуск пассажирских и грузовых поездов. Составы, которые окажутся в пути в момент перевода часовой стрелки, будут пропускаться по особому графику. Все остановки при этом сохраняются", - говорится в сообщении "дочки" ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) - ОАО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК). Чтобы движение поездов 26 октября продолжалось бесперебойно, в РЖД организовали дополнительные дежурства и проинструктировали сотрудников.

А, например, в Москве в ночь перехода на "зимнее" время городским службам предстоит перевести стрелки более чем на тысяче уличных часов, работы коммунальщики начнут в 3:00.

В то же время, перевод стрелок не коснется экипажа Международной космической станции (МКС) и Центра управления полетами в Королеве (Московская область).

"Они (космонавты – ИФ) используют на МКС в качестве рабочего времени время по Гринвичу, а мы используем для программных и технических средств декретное московское время, с которого мы, собственно, и не уходили никогда. В целом ЦУП живет по декретному московскому времени и по Гринвичу", - рассказал "Интерфаксу" начальник ЦУП Максим Матюшин.

При этом декретное время совпадает с "зимним" временем и на три часа опережает время по Гринвичу. Сейчас оно действует на борту всех российских пилотируемых и непилотируемых космических кораблей и на наземных пунктах слежения.

ZRPRESS.RU, Владивосток.