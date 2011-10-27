Путин поручит устранить "ненормальную" разницу в оплате труда в вузах

Премьер-министр РФ Владимир Путин даст поручение министерствам и ведомствам проработать вопрос о системе оплаты труда работников высших учебных заведений, чтобы устранить значительный разрыв между зарплатой руководителя вуза и преподавателями.

"Нужны более жесткие механизмы, которые таких перекосов бы не допускали. Мы вместе подумаем над этим и механизм найдем", - сказал премьер на заседании федерального координационного совета Общероссийского народного фронта.

Вопрос о диспаритете в оплате труда в высших учебных заведениях на заседании поднял глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, разница в уровне оплаты труда ректоров вузов и преподавателей достигает десяти раз.

"Я прямо сейчас могу пообещать, что такое поручение дам соответствующим ведомствам и министерствам продумать и предложить более жесткие механизмы, регулирующие доходы в этой сфере, механизмы, которые бы не допускали подобных перекосов", - сказал Путин.

По его словам, "разница в доходах между рядовым преподавателем и руководителем вуза достигает, подчас, пяти-шести, а то и десяти раз". "И это ненормально", - отметил премьер.

Глава ФНПР также предложил премьер-министру рассмотреть вопрос о возвращении к системе базовых ставок и окладов в высших учебных заведениях, сообщает РИА Новости.