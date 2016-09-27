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Дальневосточники заняли второе и третье места в I межрегиональном паралимпийском фестивале по бочча
Первый межрегиональный паралимпийский фестиваль «Бочча – спорт высоких достижений» прошёл в Хабаровске 23-24 сентября. Девять команд из шести регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока в течение двух состязались в игре бочча. Это один из немногих видов спорта, позволяющих людям с самыми тяжелыми формами ДЦП и опорно-двигательного аппарата реализовывать себя в игре, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
На минувшей неделе в Хабаровске прошел I межрегиональный фестиваль по бочча для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Его организатором выступил Хабаровский краевой физкультурно-спортивный клуб инвалидов при поддержке Министерства по физической культуре и спорту Хабаровского края, Дальневосточной государственной академии физической культуры и компании «МегаФон». 25 детей из Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской, Иркутской, Читинской областей, Республики Саха (Якутия), собрались в Хабаровске для того, чтобы принять участие в мастер-классе от тренера сборной России по бочча Евгения Новикова и сразиться за кубок фестиваля.
По итогам состязаний главный приз в командном зачете получила команда из специальной коррекционной школы-интерната для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата №20 города Иркутска. В напряженной борьбе с отрывом всего в несколько очков ребята выиграли у сильной команды из Якутского республиканского центра адаптивной физкультуры и спорта. Третье место заняла команда из коррекционной школы «Надежда»» Южно-Сахалинска.
«Мы очень рады, что нам удалось стать победителями фестиваля по бочча и вернуться домой с медалями. Ведь ребятам важно не только тренироваться, но и соревноваться, развивать свое мастерство и учиться налаживать контакты с ровесниками, - отметил куратор команды, учитель физической культуры школы-интерната №20 Иркутска Алексей Казанцев. – И мы очень благодарны организаторам фестиваля за возможность стать частью большого праздника спорта и получить такие яркие и незабываемые впечатления».
«Год назад «МегаФон» подарил детским учреждениям комплекты по бочча, и сейчас по итогам фестиваля можно сказать, что дети занимались, играли, и уже достигли определенного уровня. В следующем году надо будет уже проводить первенство, чемпионат, - отметил председатель Хабаровского краевого физкультурно-спортивного клуба инвалидов Алексей Капура. - Отрадно, что у такого доброго дела есть поддержка в виде Министерства спорта Хабаровского края, Академии физкультуры, и, конечно же, замечательно, что нас поддерживает бизнес в лице компании «МегаФон».
«Для детей с ограниченными возможностями здоровья спорт значит больше чем просто поддержание себя в хорошей физической форме, - говорит директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Антонина Пронина. – Огромное значение занятия спортом, особенно командными его видами, значат для их социализации. Здесь ребята учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, а спорт учит упорству в достижении поставленных целей. Бочча дает возможность заниматься спортом людям с серьезными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. «МегаФон» уже давно занимается поддержкой паралимпийских видов спорта. И проведение в Хабаровске межрегионального фестиваля по игре бочча - очередной шаг нашей компании в реализации проекта по развитию этого паралимпийского командного вида спорта».
Помимо самого спортивного фестиваля его участников ждала богатая культурно-зрелищная программа, которую подготовили партнерские организации. Работники «Зоосада им. В. П. Сысоева» провели для ребят бесплатную экскурсию, рассказали об обитателях дальневосточной фауны, и подарили памятные сувениры детям на память. Многие ребята впервые вживую увидели тигра, рысь, дальневосточного леопарда, а также смогли покормить и погладить северных оленей. Незабываемые эмоции подарил детям иллюзионист Евгений Костенко. Удивительные фокусы и харизма волшебника всецело захватили детей. После выступления они долго не отпускали артиста и просили раскрыть секреты волшебства. А депутат законодательной думы Хабаровского края Елена Ларионова провела для детей экскурсию на тему «Хабаровск – город воинской славы».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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