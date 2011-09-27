Военные комиссариаты Восточного военного округа готовы к осеннему призыву

1 октября в России начинается осенний призыв граждан на военную службу. Согласно намеченному графику, первые отправки призывников в войска запланированы на середину октября.

По традиции в это время во всех краевых и районных военных комиссариатах состоятся торжественные проводы призывников в армию. Концерты, поздравления и слова напутствия от представителей администраций городов и районов, военнослужащих и ветеранов, друзей, родственников, общее фото на память – все это ждет призывников перед отправкой в войска.

Организаторами торжественных проводов выступят районные и краевые военные комиссариаты, при содействии администраций муниципальных образований.

Для предотвращения нарушения прав призывников на все время проведения призывной кампании «Осень 2011» спланировано взаимодействие с органами военной прокуратуры и военно-следственными органами, а также с общеобразовательными учреждениями. «День призывника» и «День открытых дверей» пройдут в воинских частях и соединениях округа.