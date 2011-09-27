www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Новые правила приема в вузы РФ вступят в силу уже со следующего года

27 Сентября 2011, 16:21 | Дальний Восток

Число скандалов, связанных с поступлением в вузы и сдачей ЕГЭ, должно уменьшиться за счет внесения изменений в правила приема в российские вузы.

По словам Любови Глебовой – главы Рособрнадзора главным изменением будет то, что победители вузовских олимпиад смогут воспользоваться своим правом поступления без вступительных экзаменов только один раз при подаче документов на один факультет одного вуза на выбор. Вместе с тем данные абитуриенты могут на конкурсной основе поступать во все остальные государственные и муниципальные вузы страны. Это необходимая мера, так как раньше абитуриенты имели право подавать заявление на поступление сразу в пять вузов и на три отделения в каждом, то есть 15 раз, пишет Eduhelp.ru.

Изменения коснутся только вузовских олимпиад, а победители Всероссийской олимпиады школьников будут подавать документы на поступление в вузы по прежним правилам.

По словам Глебовой через два года школьники будут сдавать ЕГЭ по информатике, используя только компьютер.

Все новые изменения вступят в силу уже со следующего года.

Автор: По материалам информагентств
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru