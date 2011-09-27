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Новые правила приема в вузы РФ вступят в силу уже со следующего года
Число скандалов, связанных с поступлением в вузы и сдачей ЕГЭ, должно уменьшиться за счет внесения изменений в правила приема в российские вузы.
По словам Любови Глебовой – главы Рособрнадзора главным изменением будет то, что победители вузовских олимпиад смогут воспользоваться своим правом поступления без вступительных экзаменов только один раз при подаче документов на один факультет одного вуза на выбор. Вместе с тем данные абитуриенты могут на конкурсной основе поступать во все остальные государственные и муниципальные вузы страны. Это необходимая мера, так как раньше абитуриенты имели право подавать заявление на поступление сразу в пять вузов и на три отделения в каждом, то есть 15 раз, пишет Eduhelp.ru.
Изменения коснутся только вузовских олимпиад, а победители Всероссийской олимпиады школьников будут подавать документы на поступление в вузы по прежним правилам.
По словам Глебовой через два года школьники будут сдавать ЕГЭ по информатике, используя только компьютер.
Все новые изменения вступят в силу уже со следующего года.
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