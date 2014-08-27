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Юбилей авиазавода в Комсомольске-на-Амуре отметили грандиозным шоу
В Комсомольске-на-Амуре прошел авиационный праздник, посвященный 80-летнему юбилею легендарного авиационного завода
На прошедшей неделе на территории Комсомольского-на-Амуре филиала ОАО «Компания «Сухой» - авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина состоялось празднование 80-летнего юбилея предприятия.
Сегодня КнААЗ - крупнейшее российское авиастроительное предприятие. В разное время из его цехов выходили самолеты: Р-6, Ил-4, Ли-2, МиГ-15, МиГ-17, Су-7Б, Су-17, Су-27, Су-30 , Су-33, Бе-103, С-80. В настоящее время на заводе в рамках гособоронзаказа ведется серийное производство истребителей Су-35 и работы по программе ПАК ФА Т-50. Сектор гражданского авиастроения представлен самолетом Суперджет-100, сообщается на сайте Topwar.Ru.
На территорию завода вход был открыт через ворота воинской части с 9 ч местного времени. Ввиду большого количества желающих попасть на авиапраздник перед воротами образовалась большая толпа, и проход был весьма затруднен.
Вдоль взлетно-посадочной полосы организаторами празднования была представлена различная авиационная техника.
В основном это были летательные аппараты марки «Су»: Су-17УМ, Су-24М, Су-25, Су-27, Су-30, Су-35, С-80, Суперджет-100, но кроме «Су» присутствовали: гидросамолет Бе-103, перехватчик МиГ-31, вертолеты Ка-52 и Ми-8МТШ.
В некоторые самолеты, скорее всего в те, которым уже не суждено подняться в воздух, был организован свободный доступ в кабины пилотов. Ради такой возможности выстроились внушительные очереди из детворы и взрослых.
Летная программа в связи с погодными условиями началась с некоторым опозданием. В демонстрационных полетах участвовали истребители: Су-27СМ3, Су-30, Су-35. Их пилотировали заводские летчики-испытатели, строевые пилоты из авиаполка и летчики из Липецкого центра боевого применения. Строем на малой высоте прошло несколько фронтовых бомбардировщиков Су-24М, базирующихся также недалеко от Комсомольска - на аэродроме Хурба.
Кроме боевых машин, в воздух поднимались вертолеты Ми-8 и самолет Ан-2. С этих машин осуществлялся сброс спортсменов-парашютистов.
Сергей ЛИННИК. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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