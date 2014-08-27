Петропавловск-Камчатский торжественно отмечает юбилей героической обороны

По решению мэрии Петропавловска-Камчатского, 160-летие героической обороны город должен отметить 25 августа. Специально к этому событию создана рабочая группа по подготовке программы торжественных мероприятий. К сожалению, график сдачи номера не позволяет описать торжества как свершившийся факт.

Тем не менее сообщаем, что образовательные и культурно-просветительские мероприятия, приуроченные к памятной дате, будут проходить в Петропавловске-Камчатском в течение всего месяца. Так, в городских библиотеках организуют работу тематических выставок и проведут викторины среди читателей. Расширенная экспозиция в честь юбилейной даты будет развернута в Музее воинской славы. Как сообщили в городском управлении культуры, спорта и молодежной политики, все мероприятия, посвященные 160-летию героической обороны Петропавловска 1854 года, прежде всего, направлены на патриотическое воспитание молодежи. Основной блок программы ориентирован на школьников и студентов. Помимо исторического экскурса к событиям военного времени для них подготовлены спортивные акции и увлекательные состязания.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.