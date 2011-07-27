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Минфин заявил о неизбежности повышения пенсионного возраста

27 Июля 2011, 21:26 | Дальний Восток

Статс-секретарь, замминистра финансов РФ Сергей Шаталов заявил, что в России неизбежно повышение пенсионного возраста.

Замминистра сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы»: «Я думаю, что мы никуда не уйдем от вопроса о повышении пенсионного возраста».

«Будем прибавлять по полгода, может быть, по трети года ежегодно и потратим на это лет 15 для того, чтобы выйти на уровень 65 лет для выхода на пенсию», - пояснил Сергей Шаталов

Повышать пенсионный возраст в России нельзя. Так еще весной заявил президент Дмитрий Медведев. Сейчас в России пенсионный порог составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Резко против повышения пенсионного возраста выступает второй зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин. По его мнению, закрывать дыры в бюджете таким образом просто цинично.

Автор: "Эхо Москвы"
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