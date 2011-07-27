В России появился вуз имени Виктора Черномырдина

Московский государственный открытый университет получил имя скончавшегося в ноябре прошлого года Виктора Черномырдина. О таком решении объявлено во вторник на заседании столичного правительства.

Как передает "Русская служба новостей", семья бывшего премьер-министра поддержала такую инициативу.

Виктор Черномырдин сам окончил это учебное заведение в 1972 году. Тогда оно носило название Всесоюзного заочного политехнического института. В России уже есть образовательные учреждения имени Черномырдина - это школа и профессиональный лицей в Оренбургской области.