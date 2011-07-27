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Владельцев квартир обяжут самостоятельно оплачивать капремонт многоквартирных домов
Правительство готовит законопроект о системе финансирования капитального ремонта жилого фонда после 2013 года. Основным нововведением являются обязательные отчисления на эти цели, взимаемые с собственников квартир.
Об этом 26 июля на заседании Делового клуба РИА Новости на тему «Реформа ЖКХ – итоги и перспективы» сообщил первый заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Владимир Талалыкин, сообщает Сергей Васильев, "Клерк.Ру".
Как известно, с 2013 года Фонд содействия реформированию ЖКХ, посредством которого федеральный центр финансирует расходы регионов на ремонт жилья, прекращает свое существование. Естественно, на замену ему готовятся новые механизмы. В частности, правительство осенью готовится внести на рассмотрение Госдумы законопроект, который в качестве основного источника финансирования капремонта многоквартирных домов предусматривает так называемые региональные фонды.
Финансироваться они частично будут за счет федерального бюджета, частично за счет средств регионов, и частично, что самое важное - за счет самих жильцов. Законопроект предусматривает введение обязательных ежемесячных отчислений на капремонт дома. То есть в извещении об оплате услуг ЖКХ добавится еще одна строка.
«В Жилищном кодексе прямо написано, что капитальный ремонт должен оплачиваться самими собственниками, - заявил Владимир Талалыкин. - Тем не менее власти понимают, что в этом деле нельзя «двигаться прыжками» и отменять федеральное финансирование разом. Доля государства в формировании региональных фондов будет плавно снижаться в течение 5-10 лет».
«Можно, конечно, брать на ремонт кредиты в банках, но в конечном итоге обслуживание кредита ляжет дополнительной обузой на плечи самих граждан, - считает первый заместитель руководителя Фонда. - Да и банки не дадут кредит просто так, если в действиях управляющей компании не будет прозрачности. Сейчас мы ведем переговоры со Сбербанком - их суть в том, что если УК открывает счет у них, то банк анализирует движение средств по нему и принимает решения о возможных условиях кредита».
Обещано, что обязательный платеж на капремонт не будет превышать 10 рублей с метра жилой площади. То есть владельцы квартиры в 40 м2 будут платить в месяц на 400 рублей больше.
В качестве положительного примера приводится опыт Татарстана, где региональный фонд действует уже два года. Наполняется он из трех источников: платежи населения, транши из федерального бюджета и средства бюджета республики. Ежемесячная ставка для граждан составляет 5 рублей с квадратного метра, что позволяет собирать 1,8 миллиарда рублей в год. Для сравнения, из Фонда содействия развитию ЖКХ Татарстан получает 7,5 миллиарда рублей. В программу взаимного финансирования вступили около 65% многоквартирных домов в республике, сообщил Владимир Талалыкин.
Кстати, по его словам, в качестве дополнительного «пряника» для регионов припасено 20 миллиардов рублей. Они будут распределяться с условием того, насколько успешно регион создает собственный фонд.
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