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В Хабаровском аэропорту совершил аварийную посадку самолет АН-26
В Хабаровске по факту аварийной посадки самолета АН-26 проводится процессуальная проверка
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту аварийной посадки самолета АН-26 проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По данным следствия, 26.04.2017 около 12 часов 40 минут (местное время) в Хабаровском аэропорту совершил аварийную посадку самолет АН-26 КГУП «Хабаровские авиалинии». На борту самолета находилось 35 пассажиров, а также 5 членов экипажа. В результате авиационного инцидента никто не пострадал. Причиной аварийной посадки явилось растрескивание стекла в кабине пилотов с внешней стороны корпуса воздушного судна.
В рамках процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.
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