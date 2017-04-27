В Хабаровске по факту аварийной посадки самолета АН-26 проводится процессуальная проверка

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту аварийной посадки самолета АН-26 проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



По данным следствия, 26.04.2017 около 12 часов 40 минут (местное время) в Хабаровском аэропорту совершил аварийную посадку самолет АН-26 КГУП «Хабаровские авиалинии». На борту самолета находилось 35 пассажиров, а также 5 членов экипажа. В результате авиационного инцидента никто не пострадал. Причиной аварийной посадки явилось растрескивание стекла в кабине пилотов с внешней стороны корпуса воздушного судна.



В рамках процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.