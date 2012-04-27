Открытие самой необычной конструкции в Йосу - «The О»

27 апреля, ZRPRESS. Теперь и на выставке ЭКСПО 2012 в г. Йосу можно увидеть такое красочное шоу-варьете, как в Лас-Вегасе, Париже, Токио или Венеции.

Организационный комитет выставки 15 апреля сообщил об открытии сцены «The O». Эта сцена спроектирована так, что с ее помощью можно было показывать лазерное шоу и шоу фейерверков, создавать эффект наличия тумана и различных звуков. Во время шоу «The O» окрасит море возле Йосу в различные цвета. До открытия эту конструкцию тщательно скрывали от посторонних глаз.

На сцене установлено «Big O» с водным экраном высотой 43 м, отражающим собой морское пространство и его культуру. Во время выставки на нем будут работать более 400 фонтанов.

Над проектом «The O» работали инженеры и дизайнеры со всего мира, а также создатели всемирно известных мультимедийных шоу, в том числе «ЕСА2» из Франции и «WETdesign» из Америки, имеющие 25-летний опыт в этом деле.

Жан Кристофер Канизарес, представитель «ЕСА2» считает, что «большим достоинством мультимедийного шоу является использование цифровых технологий оптического изображения, а также сюжет который даёт людям ощущение связи с морем и побережьем. Шоу находится на границе между фантастикой и реальностью. Зрители смогут полностью прочувствовать красоту ЭКСПО благодаря данному представлению».

Руководитель проекта «Big O» Нам Джэ Хон отметил, что шоу «Big O» навсегда останется в памяти зрителей в виду использования новейших технологий по созданию живого экрана, видимого со всех ракурсов на открытом пространстве у воды.

Напомним, что Всемирная выставка ЭКСПО 2012 проводится в этом году с 12 мая по 12 августа в районе порта Синхан, г. Йосу. Тема выставки – «море, которое живет, побережье, которое дышит». Многие компании, такие как CNN, Lonely Planet и другие выбрали Йосу ЭКСПО как место, которое необходимо посетить в этом году. Главная выставочная площадка находится на берегу моря, где расположены международный павильон (105 стран-участников), крупнейший в Корее аквариум и другие 80 выставочных павильонов, связанных с морем. В течение одного дня, вы сможете посмотреть порядка 90 культурных представлений (всего их будет проведено около 8000 шт.), послушать крупнейший в мире трубный музыкальный инструмент, а также пройтись по цифровой галерее ЭКСПО.

Все желающие могут приобрести входной билет на выставку на сайте: ticket.interpark.com/Global/Play/Expo/Expo.asp, или обратиться к местным туроператорам, которые работают по направлению Кореи.

«Золотой Рог».