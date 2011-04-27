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В перспективе россияне будут оставлять ключи от квартир, где деньги лежат, участковым
С 1 июня вступит в силу инструкция МВД, которая заставит сотрудников полиции отчитываться перед населением. Об этом в еженедельной программе на радиостанции «Милицейская волна» заявил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, пишет Gudok.Ru.
По словам министра, отчитываться сотрудники ОВД будут не только перед гражданами, но и перед законодательными и представительными органами местной власти. Официальный документ должен вступить в силу 1 июня текущего года.
Однако глава МВД также отметил, что перед общественностью ежеквартально будут отчитываться лишь участковые. Что касается выступлений сотрудников ОВД перед областными думами или городскими советами, то участие в них жителей будет регламентироваться местными властями.
В настоящее время практика отчетов участковых перед жителями районов и округов существует в нескольких российских регионах. Ни для кого не секрет, что во многих городах население зачастую даже не знает, кто является участковым их района и как он выглядит. Такое положение дел, по мнению Рашида Нургалиева, необходимо кардинально менять.
Ранее глава МВД признался, что спокойно относится к критике, однако предостерегает от огульных нападок на правоохранительные органы. «Нормальная критика способна изменить ситуацию, а в оголтелости и тенденциозности всегда очень много подвохов», - заявил Нургалиев.
Он также сказал, что министерство всегда абсолютно открыто обсуждало существующие проблемы. «К сожалению, мы, как и все общество, страдаем определенными болезнями, но мы должны их пережить и преодолеть», - заявил Нургалиев.
В то же время, сказал министр, в последние годы улучшилась оценка деятельности участковых. Поэтому правоохранительные органы намерены добиться полного доверия граждан к этой категории милиционеров.
«На Западе бывает, что участковым оставляют ключи от квартир», - сказал Нургалиев. Он также рассказал, что в западных странах участковые внимательно следят за всем происходящим в своем районе, вникают в проблемы жителей, и те отвечают им полным доверием.
«Такая идеальная социальная модель участкового - это наша перспектива, над которой мы будем работать», - заявил глава МВД.
Рашид Нургалиев отметил, что на данный момент в стране насчитывается 55 тысяч участковых. За последние годы условия их службы существенно изменились. В частности, этой категории сотрудников милиции увеличены надбавки и расширены карьерные возможности. В сельской местности они обеспечены жильем на своем участке, а также транспортными средствами. Радует то, подчеркнул министр, что сегодня отзывы о российских участковых стали куда более положительными, нежели раньше.
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