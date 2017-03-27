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Во Владивостоке пройдет российско-корейский форум

27 Марта 2017, 17:11 | Дальний Восток

18-19 апреля во Владивостоке пройдёт VII Дальневосточный российско-корейский форум. Мероприятие организовано Генеральным консульством Республики Корея во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Бизнес-диалог корейской и российской сторон окажет существенную помощь в развитии и расширении сферы сотрудничества Дальнего Востока России.

Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке, господин Ли Сокпэ, 10 марта объявило о проведении 19-19 апреля VII Дальневосточного корейско-российского форума. Место проведения – отель Хёндэ, Владивосток. Представитель консульства также заявил, что данное мероприятие – это  возможность пригласить ведущих экспертов различных областей как с корейской, так и с российской стороны.

В форуме примут участие не только эксперты, но и правительственные чиновники, предприниматели из обеих стран, заинтересованные в практической реализации сотрудничества на Дальнем Востоке и готовые к коммерциализации наиболее перспективных проектов.

Само мероприятие откроется выступлениями специалистов с докладами, разделёнными на 4 секции, основной идеей которых является «Развитие Дальнего Востока России и корейско-российское экономическое сотрудничество»: разделение идёт на «Тенденции политики развития Дальнего Востока», «Логистику и транспортную инфраструктуру», «Промышленное рыболовство» и «Энергетику». Параллельно с этим будет организована серия бизнес-переговоров между представителями обеих стран в данных отраслях.

Спонсорами форума являются: Корейский морской институт, Минвостокразвития, Администрация Приморского края, Фонд развития Дальнего Востока, корпорация развития Дальнего Востока, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корейский научно-исследовательский институт по населенным пунктам, Управление порта Пусан, Экспортно-импортный банк Южной Кореи, государственные учреждения и предприятия провинции Канвондо (Южная Корея).

С российской стороны также ожидается ряд представителей от всех организаций, имеющих отношение к развитию Дальнего Востока, основными задачами которых будут являться оценка текущего уровня сотрудничества двух стран и поиск возможных сфер сотрудничества в будущем.

Согласно программе мероприятия, первый день будет посвящён общему обсуждению вопросов по теме «Сотрудничество двух стран на Дальнем Востоке». На следующий день, 19 апреля, программа будет разделена на 4 секции и индивидуальные переговоры компаний формата b2b.

Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке, господин Ли Сок Пэ, который и является организатором мероприятия, обрисовал цель форума следующим образом: «Этот форум имеет большое значение для тех сфер сотрудничества, в которых уже налажен диалог двух стран, и основной акцент будет сделан на поиске новых проектов сотрудничества».

Чжон МЁНСУ, специально для  Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Республика Корея  внешнеэкономическая деятельность  Корея  пусан  рыболовство  транзит  экспорт  инвестиции  Дальний Восток  связи  минвостокразвития  энергетика  порт  транспорт  импорт 



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