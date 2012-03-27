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В среду во Владивостоке возможен снег
Очень мощный циклон, изрядно портивший погоду на российском Дальнем Востоке, постепенно уходит в сторону Берингова моря. Правда, сильный высотный вихрь все еще вызывает заметную облачность и осадки в ряде районов региона. Особенно обильным снег будет на Сахалине и в Магаданской области. В Приморье же погоду вновь определяет поле повышенного давления, осадков будет немного, температурный фон начнет расти.
Становится теплее и во ВЛАДИВОСТОКЕ. В дневные часы температура подрастет уже до 2-5 градусов тепла. В среду в столице Приморья возможен небольшой снег. А после захода солнца воздух в городе нашенском все еще остывает до минусовых показателей – 1-3 ниже нуля. В конце недели возможно небольшое потепление.
С четверга по субботу снег будет идти в ХАБАРОВСКЕ. Что касается дневной температуры, то она колеблется в пределах минус 1 – плюс 4. Ночной температурный фон в столице соседнего края не превышает пока 6-10 градусов мороза.
Малооблачно и относительно сухо сейчас в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Дневная температура здесь стала выше и приблизилась к отметкам минус 2-5. Ночью воздух в столице Амурской области еще холоднее – до 7-10 градусов мороза. Ближе к выходным возможно потепление.
Начиная со среды и вплоть до субботы снег возможен в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. При этом дневная температура будет колебаться от минус 2 до плюс 2. А когда на столицу островной области опускается ночь, воздух становится холоднее – до 3-7 градусов мороза.
С воскресенья может пойти снег в МАГАДАНЕ. Особых изменений в дневной температуре пока не наблюдается - 8-13 градусов мороза. Зато в ночные часы в столице Магаданской области стало чуточку холодней – до 17-22 ниже нуля.
А вот в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ снег ожидают в субботу. Пока же здесь малооблачно и солнечно. Днем возможны температурные перепады от минус 2 до плюс 1. С приходом сумерек воздух в столице Камчатского края остывает до минус 3-5.
"Золотой Рог".
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