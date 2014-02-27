Сахалинцам и курильчанам вручены государственные награды Российской Федерации

Александр Хорошавин вручил заслуженным сахалинцам и курильчанам государственные награды Российской Федерации и удостоверения о присвоении почетных званий Сахалинской области

Торжественная церемония прошла в Колонном зале здания правительства Сахалинской области. В своем вступительном слове губернатор отметил высокие профессиональные и морально-нравственные качества награждаемых островитян.

- В этом зале собрались люди, преданные Сахалину и Курильским островам. Ваши имена и фамилии олицетворяют успех и достижения островной земли, за которыми стоят годы напряженного труда, неустанного поиска, самосовершенствования в профессии и доблестного служения Родине. По вашим биографиям сегодняшние школьники могут смело изучать современную эпоху Сахалина и Курил. Историю становления и развития отраслей, учреждений и предприятий, государственного управления и парламентаризма – всего того, что составляет уникальное наследие и богатый потенциал Сахалинской области. Надеюсь, что ваш жизненный опыт, ваша история успеха вдохновит островную молодежь. Станет для нее стимулом для роста в профессиональном и личностном плане, - сказал Александр Хорошавин.

Он кратко охарактеризовал перспективы развития отраслей, где многие годы трудились удостоенные сегодня наград островитяне.

В частности, губернатор отметил, что например, нефтегазовый комплекс региона в настоящее время стоит на пороге больших свершений, связанных с запуском Киринского месторождения и подтверждением крупнейших в России запасов углеводородов на Южно-Киринском месторождении, со строительством третьей очереди на существующем заводе СПГ в поселке Пригородное, а также нового подобного предприятия в Ильинском.

Будущее островного рыбохозяйственного комплекса, по словам главы региона, видится в реализации морского биотехнопарка в сфере аквакультуры, во вводе в эксплуатацию современных береговых мощностей, а также новых рыборазводных заводов на Курильских островах.

- В сельском хозяйстве перемены к лучшему мы связываем с реализацией 10 крупных инвестпроектов в ведущих предприятиях области. Таких как совхоз «Тепличный», птицефабрика «Островная», совхоз «Заречное», крестьянско-фермерское хозяйство «Огоньки» и других. В результате - будет серьезно увеличено производство местной мясной, молочной и овощной продукции, - сказал Александр Хорошавин.

Также губернатор отметил, что в 2014 году, который объявлен Президентом России Годом культуры, на островах будет запущено около 20 крупных творческих проектов. В области впервые состоится международный научный симпозиум о языках коренных народов Сахалина. В конце марта будет отмечаться 20-летие Сахалинской областной Думы - юбилей современного парламентаризма на островах. А в следующем году - 70-летие Победы в Великой Отечественной войне и в торжествах по случаю этого исторического события Александр Хорошавин пригласил принять участие присутствующего на сегодняшней церемонии награждения ветерана войны Василия Михайловича Калькаева.

По окончании своего вступительного слова губернатор вручил заслуженным сахалинцам и курильчанам государственные награды Российской Федерации и удостоверения о присвоении почетных званий Сахалинской области.

За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено Кан Сун Дя – заведующей отделом государственного бюджетного учреждения культуры «Сахалинская областная универсальная научная библиотека».

За заслуги в области рыбного хозяйства и многолетний добросовестный труд почетного звания «Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации» удостоен Никитин Андрей Валентинович – технический директор флота закрытого акционерного общества «Гидрострой».

За особые заслуги в общественной деятельности и большой вклад в социально-экономическое развитие Сахалинской области звание «Почетный гражданин Сахалинской области» присвоено Калькаеву Василию Михайловичу – участнику Великой Отечественной войны, ветерану сельскохозяйственной отрасли Сахалинской области.

Почетными гражданами Сахалинской области также стали ветеран нефтегазодобывающей отрасли региона Кнутов Виктор Алексеевич и депутат Сахалинской областной Думы Шубина Любовь Федоровна. Звания им присвоены с формулировками соответственно: «За особые заслуги в производственной деятельности и большой вклад в развитие нефтегазодобывающей отрасли региона» и «За особые заслуги в государственной, политической и общественной деятельности, способствующей улучшению условий жизни населения, социально-экономическому развитию региона».