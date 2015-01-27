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Погоду над континентальными районами Дальнего Востока формирует азиатский антициклон

27 Января 2015, 13:14 | Дальний Восток

Январь почти закончился, вот-вот начнется последний месяц зимы. А там и весна не за горами. Впрочем, владивостокцам грех жаловаться на климат – нынешняя зима выдалась достаточно мягкой. Хотя в феврале все может быть.

А пока что погоду над континентальными районами Дальнего Востока формирует азиатский антициклон. Что касается Приморского края, то над ним царствуют фронтальные разделы неглубокого циклона, смещающегося вдоль южного побережья, местами возможен небольшой снег.

Во вторник во ВЛАДИВОСТОКЕ ожидается небольшой снег, после чего до конца недели осадков не предвидится. В дневные часы температура будет колебаться на уровне 8-13 градусов мороза, временами возможен ветер. А когда на столицу Приморья опускается ночь, температурный фон понижается до минус 14-16.

К концу недели возможно небольшое потепление в ХАБАРОВСКЕ. А сейчас в столице соседнего края дневная температура выше 11-15 градусов мороза не поднимается. В пятницу в городе ждут снег. После захода солнца воздух в городе на Амуре остывает до 16-20 ниже нуля.

Никаких осадков не будет в ближайшую неделю в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. В дневные часы температура почти не изменится - 10-16 градусов мороза. С наступлением темного времени суток в столице Амурской области становится чуть холодней – до 18-22 ниже нуля.

В пятницу и субботу может пойти снег в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Днем температурный режим в городе сохраняется в пределах 5-8 градусов мороза. По ночам же температура в столице островной области плавно понижается до показателей минус 10-15.

Снежной выдастся неделя в МАГАДАНЕ – осадки прогнозируются со вторника по пятницу включительно. Температура воздуха днем ниже 10-15 градусов мороза вряд ли опустится. По ночам же в столице Магаданской области столбик на шкале термометра опускается до отметок минус 17-20.

В среду и четверг ожидается снег в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Дневной температурный фон колеблется в пределах 3-6 градусов мороза. В ночное время воздух в столице Камчатского края остывает до 8-10 ниже нуля.

По данным Интернета.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: погода  прогноз 



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