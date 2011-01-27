Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальневосточные таможенники продолжают укреплять связи с зарубежными коллегами
Сегодня, 26 января, свой профессиональный праздник – Международный день таможенника - отмечают более 800 тысяч человек - такова общая численность таможенников во всем мире. Российская таможенная служба, насчитывающая 68 тысяч человек, является одной из крупнейших.
В 2010 году в Дальневосточном таможенном управлении продолжалась работа по налаживанию и укреплению связей с таможенными службами иностранных государств, в первую очередь Азиатско-Тихоокеанского региона. Наиболее тесное сотрудничество сложилось с таможенниками Китайской Народной Республики, в частности с Харбинской региональной таможней (провинция Хэйлунцзян).
В целях обмена профессиональным опытом на базе приграничной таможни Суйфэньхэ был организован совместный семинар по вопросам применения инспекционно-досмотровых комплексов. Состоялась очередная рабочая встреча руководства ДВТУ и Харбинской таможни.
По итогам встречи в ФТС направлены предложения: создать совместную рабочую группу между ДВТУ и Харбинской таможней для оперативного устранения причин возникновения очередей в пунктах пропуска на российско-китайской границе, а также организовать обмен на регулярной основе статистическими данными по товарообороту между ДВТУ и Харбинской таможней.
Как пример положительного сотрудничества - получение по отдельным запросам российской стороны информации о ввозимых в Россию товарах от китайской таможенной службы. Данные сведения являются для российских таможенников дополнительным источником при проведении ведомственного контроля таких товаров.
В 2010 году началась реализация Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея о сотрудничестве в области предупреждения незаконного промысла живых морских ресурсов. Активным участником этого процесса является Дальневосточное таможенное управление. Представитель ДВТУ принял участие в российско-корейских консультациях экспертов по практической реализации данного соглашения, которые состоялись в Пусане. На 2011 год ДВТУ запланирован обмен с корейской стороной специалистами с целью ознакомления с таможенными процедурами в портах выгрузки морских биоресурсов и продукции из них.
Если с партнерами из Республики Корея совместная работа только началась, с японскими партнерами она имеет многолетнюю историю. В укрепление связей дальневосточных таможенников с Японией продолжились. В ходе встреч руководства ДВТУ с японскими коллегами обсуждались вопросы взаимодействия между ДВТУ и Генеральным консульством Японии во Владивостоке, а также вопросы сотрудничества между таможенными органами России и Японии, в том числе на региональном уровне.
Результатом успешного взаимодействия таможенных органов России и Японии является тот факт, что в течение 2010 года ДВТУ регулярно получало из Федеральной таможенной службы России статистические данные о морепродукции, импортируемой из России в Японию. Эти сведения направлялись в ФТС России японской таможенной службой.
2010 год расширил географию международного сотрудничества дальневосточных таможенников. В декабре 2010 ДВТУ впервые приняло делегацию таможенной службы Социалистической Республики Вьетнам. В ходе визита вьетнамские коллеги встретились с руководством ДВТУ, ознакомились с процессом организации таможенного оформления внешнеторговых грузов во Владивостокском морском торговом порту и порту Восточном, посетили Владивостокский филиал Российской таможенной академии.
В планах ДВТУ на 2011 год – дальнейшее укрепление и развитие международных связей на региональном уровне: организация взаимных стажировок, рабочих встреч, семинаров, спортивных состязаний. Ближайшее из намеченных мероприятий – проведение в Харбине семинара для китайских таможенников и участников ВЭД по разъяснению положений Таможенного кодекса Таможенного союза.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста