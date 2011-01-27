Дальневосточные таможенники продолжают укреплять связи с зарубежными коллегами

Сегодня, 26 января, свой профессиональный праздник – Международный день таможенника - отмечают более 800 тысяч человек - такова общая численность таможенников во всем мире. Российская таможенная служба, насчитывающая 68 тысяч человек, является одной из крупнейших.

В 2010 году в Дальневосточном таможенном управлении продолжалась работа по налаживанию и укреплению связей с таможенными службами иностранных государств, в первую очередь Азиатско-Тихоокеанского региона. Наиболее тесное сотрудничество сложилось с таможенниками Китайской Народной Республики, в частности с Харбинской региональной таможней (провинция Хэйлунцзян).

В целях обмена профессиональным опытом на базе приграничной таможни Суйфэньхэ был организован совместный семинар по вопросам применения инспекционно-досмотровых комплексов. Состоялась очередная рабочая встреча руководства ДВТУ и Харбинской таможни.

По итогам встречи в ФТС направлены предложения: создать совместную рабочую группу между ДВТУ и Харбинской таможней для оперативного устранения причин возникновения очередей в пунктах пропуска на российско-китайской границе, а также организовать обмен на регулярной основе статистическими данными по товарообороту между ДВТУ и Харбинской таможней.

Как пример положительного сотрудничества - получение по отдельным запросам российской стороны информации о ввозимых в Россию товарах от китайской таможенной службы. Данные сведения являются для российских таможенников дополнительным источником при проведении ведомственного контроля таких товаров.

В 2010 году началась реализация Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея о сотрудничестве в области предупреждения незаконного промысла живых морских ресурсов. Активным участником этого процесса является Дальневосточное таможенное управление. Представитель ДВТУ принял участие в российско-корейских консультациях экспертов по практической реализации данного соглашения, которые состоялись в Пусане. На 2011 год ДВТУ запланирован обмен с корейской стороной специалистами с целью ознакомления с таможенными процедурами в портах выгрузки морских биоресурсов и продукции из них.

Если с партнерами из Республики Корея совместная работа только началась, с японскими партнерами она имеет многолетнюю историю. В укрепление связей дальневосточных таможенников с Японией продолжились. В ходе встреч руководства ДВТУ с японскими коллегами обсуждались вопросы взаимодействия между ДВТУ и Генеральным консульством Японии во Владивостоке, а также вопросы сотрудничества между таможенными органами России и Японии, в том числе на региональном уровне.

Результатом успешного взаимодействия таможенных органов России и Японии является тот факт, что в течение 2010 года ДВТУ регулярно получало из Федеральной таможенной службы России статистические данные о морепродукции, импортируемой из России в Японию. Эти сведения направлялись в ФТС России японской таможенной службой.

2010 год расширил географию международного сотрудничества дальневосточных таможенников. В декабре 2010 ДВТУ впервые приняло делегацию таможенной службы Социалистической Республики Вьетнам. В ходе визита вьетнамские коллеги встретились с руководством ДВТУ, ознакомились с процессом организации таможенного оформления внешнеторговых грузов во Владивостокском морском торговом порту и порту Восточном, посетили Владивостокский филиал Российской таможенной академии.

В планах ДВТУ на 2011 год – дальнейшее укрепление и развитие международных связей на региональном уровне: организация взаимных стажировок, рабочих встреч, семинаров, спортивных состязаний. Ближайшее из намеченных мероприятий – проведение в Харбине семинара для китайских таможенников и участников ВЭД по разъяснению положений Таможенного кодекса Таможенного союза.