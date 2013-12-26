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Новая услуга "SMS за счет друга" позволит абонентам связаться со своими близкими в любых ситуациях

26 Декабря 2013, 17:25 | Дальний Восток

«МегаФон» открывает своим абонентам возможность отправлять SMS-сообщения при нулевом или даже отрицательном балансе. Благодаря услуге «SMS за счет друга» стоимость сообщения может оплатить принимающий абонент.

Ранее, в 2010 году, «МегаФон» предложил своим абонентам совершать звонки за счет принимающей стороны, таким образом, позволяя им оставаться на связи даже без средств на счете. Сервис пользуется большой популярность у абонентов. Например, только за сентябрь этого года число всех вызовов, совершенных с помощью услуги «Звонок за счет друга», превысило 150 000 000.

Новая услуга «SMS за счет друга», запущенная компанией МегаЛабс, позволит абонентам «МегаФона» связаться со своими близкими в любых ситуациях. Чтобы отправить SMS за счет принимающей стороны, необходимо к номеру адресата добавить 000 (например, 000892ХХХХХХХХ). Адресат получит сообщение с предложением оплатить SMS, указанием стоимости и USSD-команды для ответа. Далее принимающий абонент должен подтвердить свое согласие на оплату SMS от друга, просто набрав полученную USSD-команду. Стоимость одного сообщения в рамках услуги «SMS за счет друга» для адресата составляет 3 рубля.

«Ситуации, когда на мобильном счете неожиданно заканчиваются деньги, случаются достаточно часто. Благодаря новой услуге абоненты «МегаФона» смогут теперь не только совершать звонки за счет собеседников, но и отправлять SMS-сообщения. Таким образом, даже если нет возможности оперативно пополнить баланс, можно продолжать пользоваться услугами мобильной связи», – отмечает Петр Прокофьев, руководитель направления по мессаджингу компании МегаЛабс.

Абонент-получатель, при желании, может запретить отправку SMS за свой счет с определенных номеров, просто внеся их в «Черный список». Для этого необходимо отправить SMS с номером нежелательного абонента на бесплатный короткий номер 5679. В «Черный список» можно включить до 100 абонентов. Также можно создать «Белый список» номеров, входящие сообщения с которых оплачиваются без дополнительных подтверждений. Это могут быть номера родственников, близких друзей или детей. Чтобы добавить абонента в «Белый список», нужно отправить  SMS с номером его телефона на бесплатный короткий номер 5680.

Отправлять SMS-сообщения можно только за счет абонентов «МегаФона» и не более 50 в день. Услуга «SMS за счет друга» не требует подключения, доступна абонентам «МегаФона» при условии нахождения в своем домашнем регионе, сообщил ZRPRESS.Ru Дмитрий Кошевой, пресс-секретарь Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".

Досье ZRPRESS: ОАО «МегаФон» — один из ведущих российских универсальных операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. «МегаФон» был создан в июне 1993 года как ЗАО «Северо-Западный GSM», а затем в 2002 году переименован в ОАО «МегаФон». «МегаФон» стал первым оператором, развернувшим собственную сеть во всех регионах России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. «МегаФон» первым в России ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и сегодня является российским лидером по предоставлению услуг мобильного интернета, а также занимает второе место в России по количеству активных абонентов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: услуги  Мегафон 



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